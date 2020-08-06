减税降费推动复工复产 各地为餐饮业复苏加油打气

■ 本报记者 靖雯

突如其来的新冠肺炎疫情严重扰乱了社会经济的正常运行，因疫情采取的防控措施导致餐饮门店一度暂停营业，餐饮企业由此面临营业额骤降、现金流压力剧增等生存挑战。

据中国烹饪协会发布的《2020年上半年餐饮行业复工复业情况报告》，2020年上半年全国餐饮收入14609亿元，同比下降32.8%，增速比上年同期下降42.2个百分点；限额以上单位餐饮收入3119亿元，同比下降30.2%。

在此背景下，为了更好地帮助餐饮企业渡过难关，各地纷纷出台了支持措施为餐饮业复苏加油打气，助力餐饮行业“危”中求“机”。

政企配合全力复工复产

国家统计局数据显示，今年5月份餐饮收入额下降18.9%，但同比降幅比上月收窄了12个百分点。不过，6月份以来，局部地区出现的一波疫情又给刚刚回暖的餐饮业带来挑战。

以北京为例，一位连锁餐饮品牌创业者表示，他已在北京市场投入了约1000万元，但如果后期营业收入迟迟恢复不到疫前水平，只能选择放弃北京市场。

该负责人还谈到，自己的3家店都布局在黄金地段，近半年内，仅房租就损失超过200万元；5月份好不容易将生意恢复到六成以上，但新发地聚集性疫情发生后，店里的客流又开始骤减，不少服务人员也纷纷辞职。

年初准备新开一家餐饮店的创业者汪明海告诉国际商报记者，因为疫情的缘故，预计开张的餐饮店没办法装修开张，一拖就是4个月，其间租金照付；好不容易5月份装修完工，刚开张一个月就遇到了新一轮疫情。

“店里已经调整了菜品的单价，着力提高门店消费性价比，并就疫情防控期间的消费习惯，精细服务线上平台，开辟更多社群消费传播新玩法，希望可以早点走出这个‘寒冬’。”汪明海说。

疫情之下，餐饮企业的难处地方政府也看在眼里。为鼓励相关企业复工复产，为企业减负，北京市政府相关部门积极出台了减税降费、减免房租的利好政策，同时为餐饮、住宿等受疫情影响较大的企业打通融资对接渠道，提升金融支持政策传导效率。

与此同时，相关部门也在积极开展疫情流调、溯源、检测、排查工作，而餐饮、食堂、物流、外卖等人员都属于重点关注对象。从推动全员核酸检测、加强从业人员健康状况登记，全面检查原材料进货、食品加工制作、餐饮具清洗消毒，到餐饮企业主动筛查政府部门指定的高风险食品原料，确保食品原料可追溯，进一步要求外卖和恢复堂食的餐饮企业履行食品安全主体责任，从正规渠道采购原料，禁止购买、储存或使用来源不明的食品原料，政企配合共同推动餐饮企业安全复工复产。

群策群力提振消费信心

除北京外，各地政府也在纷纷行动，鼓励各地行业协会群策群力、拉动消费，努力挽回疫情造成的损失，使餐饮市场降幅持续收窄。

根据《2020年上半年餐饮行业复工复业情况报告》，目前，全国大部分餐饮企业的经营状况已恢复到疫前的70%～80%，餐饮市场降幅持续减小，呈逐步复苏趋势。

在深圳，据深圳市商务局相关负责人介绍，为了助力消费市场复苏和提振商家信心，深圳市商务局启动了2020年消费提升扶持计划零售额（营业额）增长奖励，对符合条件的餐饮企业进行奖励，以支持企业复工复产。

中国人民大学高礼研究院助理教授王鹏在接受国际商报记者采访时表示，疫情的发生使全国餐饮行业陷入了生存危机，且与餐饮关联的企业都会受到影响。未来，政府只有多措并举才能有效缓解经济下行压力，从而复苏经济。

具体来看，王鹏建议，一方面，对相关行业的中小微企业进行精准施策，不仅仅是停留在口头上的施策，而且要实地排查，给予政策优惠；另一方面，增加对中小企业相关的政策扶持，在特定的条件之下给企业减免税费，提升它们的信用额度，做好用好金融杠杆对中小企业的作用，不要让这些资金流入到房地产领域中，而是要真正落到中小企业的复工复产和经济恢复中。此外，对于普遍反映的各地鼓励非国有企业房产所有方根据实际情况与租赁方协商减免房租难以落实的问题，各地可以考虑给予房产承租方一定比例财政补助，通过房租直补直接减轻餐饮企业的房租负担。

(责编：李都也(实习生)、李栋)