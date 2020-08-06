IMF：全球经常账户失衡规模继续收窄

据新华社电 国际货币基金组织（IMF）8月4日表示，2019年全球经常账户失衡规模比前一年略有下降，受新冠疫情影响，预计2020年全球失衡规模将继续收窄。

IMF当天发布《2020外部风险报告》说，2019年全球经常账户差额占全球国内生产总值（GDP）的比重比前一年下降0.2个百分点至2.9%。

报告警告，疫情恶化可能会扰乱全球贸易和供应链，减少投资，并阻碍全球经济复苏。此外，新一轮全球金融压力可能会加剧资本流动逆转和货币贬值，推升存在大规模经常账户逆差、外币债务占比高和国际储备有限的经济体发生外部危机的风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)