IMF：全球经常账户失衡规模继续收窄

据新华社电 国际货币基金组织（IMF）8月4日表示，2019年全球经常账户失衡规模比前一年略有下降，受新冠疫情影响，预计2020年全球失衡规模将继续收窄。
IMF当天发布《2020外部风险报告》说，2019年全球经常账户差额占全球国内生产总值（GDP）的比重比前一年下降0.2个百分点至2.9%。
报告警告，疫情恶化可能会扰乱全球贸易和供应链，减少投资，并阻碍全球经济复苏。此外，新一轮全球金融压力可能会加剧资本流动逆转和货币贬值，推升存在大规模经常账户逆差、外币债务占比高和国际储备有限的经济体发生外部危机的风险。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】