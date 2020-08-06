多国景点开门迎客 出境游重启尚待时机

□ 本报记者 李 宁

新冠肺炎疫情突如其来，全球旅游业遭受重创，令人心驰神往的出境游几近“停摆”。如今，随着部分国家疫情防控形势好转放松管控以及国际航线的陆续复航，出境游市场或将迎来转机。

多国景点开门迎客

疫情发生以来，各国纷纷颁布“封城令”“居家令”，出境游市场受到巨大冲击。

世界旅游组织日前发布的最新一期《世界旅游晴雨表》称，疫情大流行对国际旅游业的影响正越发明显。今年5月全球游客人数与去年同期相比下降了98%，1月－5月国际游客人数下降幅度达56%。联合国贸易和发展会议发布的报告也称，受疫情影响，全球旅游业已停滞近4个月，损失至少1.2万亿美元，相当于全球国内生产总值的1.5%。

但是，进入5月份后，部分国家在疫情整体向好的态势下纷纷放松管控措施，受疫情重创的出境游市场也似乎看到了重启的希望。

在希腊，6月15日，全国博物馆宣布重新开放；同日起，希腊也正式向部分外国游客开放了边境。在法国，巴黎卢浮宫7月初重新向公众开放，并遵照卫生防疫规定卢浮宫采取预约制。在旅游胜地马尔代夫，据当地媒体报道，一架载有100多名游客的国际航班于7月15日清晨抵达马尔代夫维拉纳国际机场，这标志着马尔代夫因疫情关闭的边境正式开放。

此外，随着部分国家疫情得到一定控制或有较好缓解，人员往来呈恢复迹象，国际航线也陆续复航。

出境游恢复仍有挑战

然而，多国景点开放、国际航线复航并不意味着出境游市场将能就此重启。

商务部研究院流通与消费研究所副主任路红艳对国际商报记者表示，由于受到疫情防控、旅行安全、收入预期、国际关系等因素影响，出境游市场不确定性较大，预计短期内出境游很难有效启动。

路红艳进一步分析，首先是游客出境游的意愿降低。尽管一些国家和地区已经或计划逐步开放边境，但疫情仍在全球持续蔓延，游客出于安全担忧，更倾向选择国内游而非出境游。更何况出于疫情防控和旅行安全的考虑，出入境旅游业务也尚未恢复。

其次，收入预期也会影响游客出境游意愿。疫情对经济增长的拖累使得游客调低对未来收入的预期，对出境游也会产生收缩效应。

再次，消费习惯的改变也会导致出境游需求下降。以中国为例的出境游游客中很大一部分是以境外购物为主，可疫情之下越来越多的人更愿意在线消费，通过跨境电商购买境外商品，从而导致出境游需求下降。此外，国际上保护主义抬头也会对中国居民出境旅游产生一定的心理影响，产生抑制效应。

从事媒体工作的刘女士在接受国际商报记者采访时表示，目前国际疫情看不到拐点，客观上尚不具备进行出境游的条件。另外，一些西方国家逆全球化抬头也会给出境游市场重启带来障碍。相信未来中国游客对出境游目的地的选择、对在外的酒店选择和餐饮选择都会更加谨慎。

当前全球疫情形势依然严峻，近期欧洲多个国家的疫情更是出现了反弹。据报道，虽然一些地区的旅游业正在缓慢恢复，但世界旅游组织专家小组的大多数成员预计，国际旅游将在2021年下半年恢复，也有部分成员预计2021年上半年会迎来复苏。

路红艳表示，长期来看，随着疫情在全球逐步得到有效控制以及中国坚定不移地扩大对外开放，出境游市场一定会逐步恢复，但恢复到疫前水平仍待时日。同时，随着中国和一些疫情控制较好的国家和地区在防疫安排、人员交流等方面开展更深入的合作，以这些国家和地区为目的地的出境游可能率先重启。

(责编：李都也(实习生)、李栋)