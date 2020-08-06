离岛免税新政掀赴琼购物热潮 强化监管确保政策红利惠民

由海南离岛旅客免税购物（“离岛免税”）新政掀起的来琼购物热潮正在持续。根据海关总署最新统计数据，7月1日至27日，海关共监管海南离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，比去年同期分别增长234.19%、42.71%，环比分别增长45.51%、12.63%。

在政策红利持续释放的同时，监管工作也面临着新挑战。为防止一些不法人员利用虚假身份信息购买免税商品牟利，海关部门此前宣布自7月10日起，借海南离岛免税代购牟利将受处罚。

近日，在海关总署缉私局统一指挥、海南省打私办统一协调下，海口海关缉私部门联合地方公安部门，开展第三轮打击海南离岛免税渠道走私集中收网行动，共打掉免税品套购走私团伙6个，抓获涉案人员45人。

据悉，本次收网行动共出动警力158人，在湛江、海口、三亚3个地市统一开展抓捕，在广东徐闻海安港码头、海口新海港码头、三亚海棠湾免税店等地现场查扣涉案化妆品、箱包、配饰等千余件，扣押手机、电脑等相关证据材料一批。经初步查证，自2020年6月以来，数个走私团伙利用离岛免税政策，收购他人离岛免税额度组织购买免税商品后，再向市场出售牟取非法利益。

为保障海南自由贸易港政策顺利落地实施，海口海关缉私部门密切关注离岛免税渠道走私风险，自2019年11月以来，已连续开展三轮针对离岛免税渠道走私违法犯罪活动的精准打击行动，共立案侦办11宗刑事案件，打掉走私团伙13个，抓获涉案人员200余人，采取强制措施41人，现场查扣涉案化妆品、箱包、配饰等数千余件；立案查办行政案件13宗。截至目前，已向检察机关移送起诉此类案件7宗、犯罪嫌疑人15名。同时，海口海关对违反离岛免税购物监管规定的63名旅客处以“三年内不得享受离岛免税购物政策”的处罚。

对此，海关总署相关负责人表示，为确保海南离岛免税新政稳妥实施，海关部门从完善管理制度、加大正面监管宣传力度、强化科技运用等多方面入手，创新管理模式和手段，通过调整业务系统参数控制，实现离岛免税购物全流程信息化监管，有效化解违规购物的管理风险，营造安定有序的市场购物环境，为海南自由贸易岛建设创造良好的法治环境和社会环境。

在提升信息化监管水平方面，据介绍，海关部门可以通过监管系统，实现对每一位离岛旅客限额、限量、限品种购物情况的信息收集和累加计算，通过核碰免税规则自动判断是否出现超限购物等违规情况，对于超规销售的情形，海关监管系统将自动作为异常数据转现场关员依规处置，有效避免了人工干预，同时亦可满足下一步海关对大数据风险分析及控制的工作需求。

此外，相关部门将会同地方政府全力推进落实有关对违反离岛免税政策规定人员的失信联合惩戒措施，确保海南离岛免税政策红利充分释放、惠及于民。

(责编：李都也(实习生)、李栋)