人民网>>财经

由增量转变为存量 二手电商九大乱象亟待整治

王旭光

2020年08月06日07:49  来源：国际商报
 

　　■ 本报记者 王旭光

　　二手电商转转“牵手”闲鱼，据说闲鱼将推出付费功能，日本最大二手电商平台首开线下体验店……最近，关于二手电商的消息此起彼伏。

　　“随着低碳环保、循环利用等观念深入人心，不少消费者的实际需求与二手交易平台倡导的‘再创造价值’理念不谋而合。”网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，随着人口红利逐渐减少，互联网营销获客成本越来越高，后续互联网的发展将由增量经济转变为存量经济。

　　二手车、二手房等大件商品不计入在内，网经社将二手电商定义为专注于闲置商品交易的电商平台，其主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。目前，二手电商玩家包括闲鱼、转转、享物说、胖球等二手综合类，找靓机、爱回收、回收宝等二手电子产品类，花粉儿、红布林等二手时尚类，只二、心上、胖虎等二手奢侈品类，以及孔夫子旧书网、阅邻等二手书类。

　　日前，网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国二手电商市场数据报告》。《报告》显示，2019年我国二手电商市场规模达到2596.9亿元，比2018年的1695亿元同比增长53.2%。2016-2018年二手电商市场规模分别增长669.49%、168.23%和78.91%，增速逐年递减。预计2020年二手电商规模达3745.5亿元，同比增长44.22%。

　　网经社“电数宝”电商大数据库显示，2019年我国二手电商用户规模达到1.44亿人，比2018年的1.07亿人同比增长34.57%。值得一提的是，二手电商用户规模增长在2015年达到顶峰，增速高达450%，2016年也保持了三位数的增速，随后2017年增速迅速下滑。而从2017年开始，用户规模呈现平稳增长态势，但增速逐年递减。

　　与此同时，资本对二手电商的热情日益高涨。数据显示，2019年我国二手电商共计融资73.6亿元，同比增长223.51%。2013-2019年，二手电商累计融资162.67亿元，2019年占总融资额的45.2%。

　　此外，2019年二手电商领域涌现了两家“独角兽”和五家“千里马”。

　　两家“独角兽”分别是爱回收（估值30亿美元）和转转（估值15亿美元），两家总估值达45亿美元。从所在地分布来看，两家二手电商分别位于一线城市上海和北京；从成立时间来看，爱回收成立近十年，转转成立近五年。

　　五家“千里马”分别是5miles（估值32.5亿元）、享物说（估值29.25亿元）、铁甲二手机（估值16.25亿元）、回收宝（估值16亿元）和Plum红布林（估值13亿元），五家总估值达107亿元。从所在地分布来看，北京最多，接下来分别是上海和深圳；从成立时间来看，时间最长的为九年，最短的为两年。

　　《报告》显示，二手电商初步形成了“两大寡头、四大梯队”的市场格局。第一梯队两大寡头分别为闲鱼、转转，估值超过200亿元；第二梯队为爱回收，估值超过100亿元；第三梯队为享物说、5miles、铁甲二手机、回收宝、红布林，估值在10亿~50亿元之间；第四梯队为找靓机、花粉儿、只二、心上、胖虎、孔夫子旧书网、阅邻等，估值在10亿元以下。

　　莫岱青指出，拓展在线二手业务是各大头部电商平台寻求存量经济，抢占市场的方式，但在线二手交易在给人们带来便利的同时，也出现一些问题如以次充好、虚报高价、欺诈买家等。

　　网经社“电诉宝”数据显示，2019年二手电商被投诉问题主要聚焦在以次充好、虚报高价、欺诈买家、恶意调换商品、消费维权难、交易支付安全问题、平台售后服务差、出售禁售商品和交易过程中强买强卖这九大乱象。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved