由增量转变为存量 二手电商九大乱象亟待整治

■ 本报记者 王旭光

二手电商转转“牵手”闲鱼，据说闲鱼将推出付费功能，日本最大二手电商平台首开线下体验店……最近，关于二手电商的消息此起彼伏。

“随着低碳环保、循环利用等观念深入人心，不少消费者的实际需求与二手交易平台倡导的‘再创造价值’理念不谋而合。”网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，随着人口红利逐渐减少，互联网营销获客成本越来越高，后续互联网的发展将由增量经济转变为存量经济。

二手车、二手房等大件商品不计入在内，网经社将二手电商定义为专注于闲置商品交易的电商平台，其主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。目前，二手电商玩家包括闲鱼、转转、享物说、胖球等二手综合类，找靓机、爱回收、回收宝等二手电子产品类，花粉儿、红布林等二手时尚类，只二、心上、胖虎等二手奢侈品类，以及孔夫子旧书网、阅邻等二手书类。

日前，网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国二手电商市场数据报告》。《报告》显示，2019年我国二手电商市场规模达到2596.9亿元，比2018年的1695亿元同比增长53.2%。2016-2018年二手电商市场规模分别增长669.49%、168.23%和78.91%，增速逐年递减。预计2020年二手电商规模达3745.5亿元，同比增长44.22%。

网经社“电数宝”电商大数据库显示，2019年我国二手电商用户规模达到1.44亿人，比2018年的1.07亿人同比增长34.57%。值得一提的是，二手电商用户规模增长在2015年达到顶峰，增速高达450%，2016年也保持了三位数的增速，随后2017年增速迅速下滑。而从2017年开始，用户规模呈现平稳增长态势，但增速逐年递减。

与此同时，资本对二手电商的热情日益高涨。数据显示，2019年我国二手电商共计融资73.6亿元，同比增长223.51%。2013-2019年，二手电商累计融资162.67亿元，2019年占总融资额的45.2%。

此外，2019年二手电商领域涌现了两家“独角兽”和五家“千里马”。

两家“独角兽”分别是爱回收（估值30亿美元）和转转（估值15亿美元），两家总估值达45亿美元。从所在地分布来看，两家二手电商分别位于一线城市上海和北京；从成立时间来看，爱回收成立近十年，转转成立近五年。

五家“千里马”分别是5miles（估值32.5亿元）、享物说（估值29.25亿元）、铁甲二手机（估值16.25亿元）、回收宝（估值16亿元）和Plum红布林（估值13亿元），五家总估值达107亿元。从所在地分布来看，北京最多，接下来分别是上海和深圳；从成立时间来看，时间最长的为九年，最短的为两年。

《报告》显示，二手电商初步形成了“两大寡头、四大梯队”的市场格局。第一梯队两大寡头分别为闲鱼、转转，估值超过200亿元；第二梯队为爱回收，估值超过100亿元；第三梯队为享物说、5miles、铁甲二手机、回收宝、红布林，估值在10亿~50亿元之间；第四梯队为找靓机、花粉儿、只二、心上、胖虎、孔夫子旧书网、阅邻等，估值在10亿元以下。

莫岱青指出，拓展在线二手业务是各大头部电商平台寻求存量经济，抢占市场的方式，但在线二手交易在给人们带来便利的同时，也出现一些问题如以次充好、虚报高价、欺诈买家等。

网经社“电诉宝”数据显示，2019年二手电商被投诉问题主要聚焦在以次充好、虚报高价、欺诈买家、恶意调换商品、消费维权难、交易支付安全问题、平台售后服务差、出售禁售商品和交易过程中强买强卖这九大乱象。

(责编：李都也(实习生)、李栋)