TikTok被推上风口浪尖 企业出海淘金要筑牢防火墙

进军海外，拓展全新市场的吸引力让企业心动，但在驶向星辰大海的过程中，所遇到的挑战同样不可小觑。近年来，国内不少科技公司跃跃欲试，企图海外“淘金”，但大多情况并不“美丽”，败兴而归者不在少数。
互联网的诞生联通了全世界，使得不同国家的人民交流变得方便，地域界限也变得模糊。但随着TikTok事件的发生及发酵，中国科技公司感觉到，原来打破空间的互联网也要分国别。
TikTok是字节跳动公司旗下的一款全球短视频平台，在短视频领域，TikTok是全球市场领先者，也是中国互联网企业创新者。自从2018年进入美国市场，其下载量迅速攀升，并吸引了美国一大波青少年和年轻用户。截至2020年6月，TikTok及抖音在全球范围内下载量超过22亿次，覆盖了全球150多个国家和地区。
近期，风靡全球的短视频应用程序TikTok被推上了风口浪尖。当地时间7月31日，美国总统特朗普宣布准备禁止TikTok在美国运营。
盘古智库高级研究员江瀚在接受中国经济时报记者采访时表示，此次美国的禁令是意料之中的事情，这种危机不仅是TikTok所遭遇的，也是在海外的中国企业几乎都面临的问题。从整体看，是防止国外的互联网公司在美国做大影响到美国自身市场的发展。
北京看懂研究院研究员、文渊智库创始人王超对本报记者表示，虽然美国、新西兰、澳大利亚、加拿大加起来接近2亿多的用户，但只占整体的10%左右，对整个海外布局不会产生特别大的影响。但由于优质用户较多，未来可能会对整体营收潜力造成影响。TikTok在全球150个多个国家和地区都有运营，此次美国封禁TikTok，如果引起连锁反应的话，可能对TikTok影响比较大。
TikTok当前面临两种可能，一种是完全被禁止在美国市场之外，另一种是被美国公司收购后运营。
美国微软公司正在洽谈收购TikTok在美业务。微软创始人比尔·盖茨表示，TikTok的美国数据将获得微软的安全保证。
字节跳动创始人兼CEO张一鸣发表了全员内部信，“正与一家科技公司就合作方案做初步讨论、形成方案，以确保TikTok能够继续服务美国用户。字节跳动需要接受一段时间内的误解。”
字节跳动表示，根据目前情况，字节跳动考虑在美国之外的主要市场重新设立TikTok总部，以更好地服务全球用户。英国政府发言人在当地时间8月3日表示，字节跳动决定其全球总部的位置是该公司的商业决定，英国将对支持本国经济增长和就业的投资提供公平开放的市场。
“窥一斑而知全豹”。如今，中国互联网企业在海外的形势逐渐严峻，不确定的“风浪”也越来越多。江瀚表示，从目前的角度来看，字节跳动绝对不是第一个，也不会是最后一个，类似的问题可能还会在其他中国互联网企业身上出现。在这样的情况下，中国互联网企业可能会面临较大的市场不确定性风险。
“对于中国企业来说，当前，一定要做好足够的市场隔离，做好整个市场的防火墙。如遇问题，要在短时间内进行法律层面的沟通和协调，尽可能地利用当地的法律维护自己的合法权益，如果实在有困难，也要想方设法做好公司可能被收购的准备，在尽可能的情况下保证自己的最大利益。”江瀚说道。
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