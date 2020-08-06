31省份养老金已全部上涨 对特殊群体落实倾斜政策

原标题：31省份养老金已全部上涨

截至8月4日，全国31省份均披露了2020年养老金上调方案。今年养老金平均涨幅为5%，各地都对特殊群体落实了倾斜政策。

据中国经济时报记者了解，今年是养老金连续第16年上涨，也是继2016年以来连续第5年同步统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。以北京市为例，北京市公布的2020年养老金上调方案显示，定额调整方面，普涨50元。北京市企业退休人员已于7月15日领到补发的养老金。

探索灵活多样多支柱养老金实现形式

“应对老龄化社会，从收入层面看需要建立多支柱养老金制度，为老年人提供收入保障。公共养老金制度需要通过缴费年限、费率、领取养老金年龄等参数设置提高制度的科学性、公平性和可持续性，为老年人提供基础水平、相对稳定的收入保障。”北京工商大学经济学院保险系王雯博士在接受中国经济时报记者采访时表示。

人社部数据显示，2020年减免社保费的力度和规模空前，全年企业养老、失业和工伤三项社会保险预计减费1.6万亿元，其中企业养老保险费减收就占1.5万亿元。很多退休人员担心，受疫情影响，养老金能否确保按时足额发放？

对此，人社部在7月21日召开的二季度新闻发布会上给出定心丸：减免社保费不会影响确保养老金按时足额发放。人社部养老保险司司长聂明隽透露，截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余4.77万亿元，预计到年底能保持3.8万亿元以上的结余，还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力是较强的。

在王雯看来，推动企业年金和职业年金制度改革完善，探索灵活多样的第三支柱养老金实现形式，将第二支柱、第三支柱的改革与个税改革相结合，增强养老金制度税收优惠政策的吸引力。

5月18日，中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，要求实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，尽快实现养老保险全国统筹，促进基本养老保险基金长期平衡。

综观今年养老金上调，各地均保持在上调5%的平均涨幅上。一些省份公布了养老金人均上涨金额。青海省企业和机关事业单位退休人员月人均增加基本养老金218元左右，宁夏退休人员养老金人均每月调增172元，云南省退休人员人均增加养老金167.7元，内蒙古养老金调整人均增加147.2元。上海市今年率先发布上调养老金的文件，上海市人社局5月发文，该市定额上调养老金方面，每人定额增加75元。

需要从四个维度看待老年人养老

记者了解到，除了定额调整外，挂钩调整主要是跟缴费年限、养老金水平有关，体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金。

人社部明确，对高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员，可适当提高调整水平。继续确保企业退休军转干部基本养老金不低于当地企业退休人员平均水平。要进一步强化激励，适当加大挂钩调整所占比重。

王雯认为，还需要以积极、前瞻、发展的态度去应对老龄化社会各种挑战。老龄化社会的到来是经济社会进步的标准，如何对待老人彰显着一个民族和社会的文明程度。

在王雯看来，需要从以下四个维度来看待老年人养老。从健康维度看，不仅要为老年人提供健康服务，还要关注全生命周期的健康管理，提高全人口的健康素质，减少慢性病发病率。从环境维度看，要着眼老年人口居住、出行、使用等需求，推行城市建设的无障碍设施以及居家适老化改造，提升老年人生活的便利性、安全性和舒适性。从社会参与维度看，要鼓励支持低龄健康老年人发挥余热，营造有利于老年人力资源开发的制度和文化环境，引导老年人提供智力支持、参与社会管理和社会治理。从家庭维度看，要重视家庭在为老年人提供经济支持、生活照料、情感支持方面的作用，应继承和发展家庭养老的优良传统，通过系统、全面、有效的政策体系促进家庭养老功能的提升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)