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基本面因素主导美元指数持续走弱

管涛

2020年08月06日07:56  来源：经济参考报
 

　　截至7月31日，洲际交易所（ICE）美元指数收在93.48，全月下跌4.0%。这是2010年10月以来美指单月最大跌幅，一举抹去了今年上半年所有涨幅，前7个月累计下跌3.1%。

　　7月份美指大跌主要反映了基本面的利空。洲际交易所美元指数包括欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎六种货币，当月美元对这六种货币分别贬值了4.6%、2.0%、5.2%、1.2%、6.0%和3.6%。其中，仅美元兑欧元汇率贬值就贡献了美元指数下跌的约2/3。

　　美元兑欧元汇率大幅下挫的主要原因有三：一是反映了欧美新冠肺炎疫情防控工作的巨大落差。据统计，截至7月末，美国累计确诊病例470万，较6月末增加了72.5%；欧元区累计确诊病例124万，较上月末仅增长了11.0%。二是反映了市场对于欧美经济重启前景的不同预期。尽管从已公布数据看，美国二季度实际经济增长环比折年率为衰退32.9%，小于德国同期衰退34.7%的水平。但因疫情蔓延风险上升，越来越多的美国州政府宣布取消或暂缓经济重启，美国经济复苏前景不明。三是反映了欧美经济纾困计划推进节奏的临时差异。美国国会迄今尚未通过第四轮财政刺激计划，而前期救助措施将于7月底到期。相反，7月21日，欧盟就7500亿欧元复兴基金达成协议，迈出了欧盟财政政策协同的重要一步。

　　美指走弱还反映了随着全球股市大幅反弹，市场避险情绪的显著改善，以及全球美元荒的明显缓解。到7月末，明晟（MSCI）全球股票指数较3月23日的低点反弹了39.2%，其中，明晟发达国家和新兴市场股票指数分别反弹了39.3%和38.3%；衡量市场恐慌情绪的标普500波动率指数（VIX）收在24.46，较3月16日的高点回落了70.4%。

　　3月份，美股十天四次熔断引发金融动荡，市场无差别抛售包括美债和黄金在内的一切可变现资产，美指飙升。3月中旬起，美联储通过与14家外国央行的货币互换安排，以及面向外国和国际货币当局的临时回购协议安排（FIMA），向市场注入美元流动性。3月18日至5月27日，美联储与外国央行货币互换余额由4500万增至4489.46亿美元。此后，该项余额持续回落，到7月29日降至1174.73亿美元，回落了73.8%。

　　美元指数走弱有助于缓解新兴市场资本外流压力。截至7月末，洲际美元指数较3月19日的高点回落了9.0%，美联储编制的对新兴经济体货币名义美元指数较3月23日的高点回落了5.2%。据国际金融协会统计，在经历了3月份外来组合投资净流出835亿美元后，4至7月份新兴市场外来组合投资持续净流入，累计达692亿美元。

　　2008年金融危机暴发后，美联储采取了“零利率+量化宽松”的非常规货币政策。但随着美国经济步入战后最长扩张周期，美指先跌后涨，市场关于美元崩盘和去美元化的预期落空。然而，这次全球疫情大流行，美国本身应对错漏百出，将加大经济危机演变成金融危机的风险，有可能长期利空美元地位和美指走势。当然，不排除新的超预期的风险事件仍可能激发市场避险情绪，阶段性支持美指走高。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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