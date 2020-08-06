从专业赛事到全民参与 电竞“出圈”显现巨型增量空间

黄海之滨的江苏省连云港市海头镇，3000多名网络主播通过直播带货的方式销售当地海产品和周边地区的特产。当地的海产品从曾经的“卖不动”到现在的供不应求，还为当地创造了打包、物流等相关工作岗位，让人们实现在家门口就业，全面带动了当地百姓增收。图为一名网络主播在直播推销食品。记者 李雨泽 摄

虽然受到新冠肺炎疫情冲击，中国游戏产业今年仍继续保持增长态势，其中电子竞技更是被视为当前游戏市场的巨型增量空间。专家认为，中国电竞产业正迎来前所未有的黄金时代，在国家大力发展新基建的背景下，随着5G、AI、VR等技术在电竞领域的加速应用，技术创新将成为吸引更多新玩家的重要入口。

电子竞技产业近年来在国内保持快速增长。中国音像与数字出版协会近日发布的《2020年1-6月中国游戏产业报告》显示，今年上半年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入达719.36亿元，同比增长54.69%；电子竞技用户规模达4.8396亿人，同比增长9.94%。无论是销售收入还是用户规模，均保持了较高增速。

在近日上海举办的“2020 Chinajoy全球电竞大会”上，《电竞赛事通用授权规范》也正式对外发布。中国音数协第一副理事长张毅君表示，制定这一标准，对推动我国电竞产业标准化建设、调动电竞产业链各环节企业积极性、激发电竞市场活力具有重要意义。这一标准的推出和实施，将对促进我国电竞产业健康发展、提升国际竞争力发挥无可替代的作用。

“十年来产业各方持续努力，中国电竞产业迎来前所未有的黄金时代。”腾讯游戏副总裁张巍表示，经过十年持续探索，电竞从游戏附属的一种营销手段，逐渐进化为一项独立的、有着无限商业潜力的新兴产业。根据最新预测，2020年中国将超越北美，成为最具商业价值的电竞市场。

在专家看来，作为一种新兴的体育文化，未来的电竞产业，一定会因为越来越庞大的用户基数、越来越便捷的线上参与度，以及越来越多的国际性赛事，逐渐成为连接全球的又一种文化交流语言。未来的电竞，能像传统体育、音乐一样，成为穿越地域和语言界限、连通人与人的一种重要纽带。

与此同时，未来的电竞也将更加快速地与新技术进行融合。张巍认为，当前，5G、AI、VR等技术正在电竞领域加速应用，这很可能会给未来的电竞赛事带来颠覆性的体验。腾讯现在已经开始尝试构建三维赛事场景、设置虚拟解说员、为选手提供AI训练师等。在未来，玩家或许可以自己选择观赛视角，还可以通过VR技术，在比赛的游戏场景中，享受更加沉浸式的观赛体验。

技术创新将成为驱动电竞产业未来发展的关键动力。完美世界CEO萧泓认为，目前，电竞的商业模式开发和发展还处在非常早期的阶段，行业未来将借助新科技，扩充所谓“电竞人口”。目前来看，AI技术可以成为吸引更多新玩家的重要入口。另外，远程比赛所用的沉浸式体验设备、虚拟演播厅等，都能够为用户带来全新体验。

“技术创新已经成为电竞产业崛起发展的发动机。”萧泓表示，5G、人工智能等科技与电子竞技深度融合，进一步巩固互联网技术+娱乐+体育的优势，将吸引和培育更多“电竞人口”，突破目前的商业模式。新冠肺炎疫情不会阻碍电竞产业发展，反而会激发新一轮需求与创新。在观众、玩家更加拥抱数字技术、更加注重线上娱乐体验的情况下，中国电子竞技产业将进一步高速发展。

除了更加积极拥抱技术创新和技术融合外，电竞产业未来还将向全域电竞、全民电竞、全球电竞三大方向发展。网易游戏总裁丁迎峰表示，对于电竞而言，首先，要做全域电竞，要打磨一款精品游戏，也要打造一个健康产业。其次，电竞必然要经历一个从专业赛事到全民参与的“出圈”过程，因此，营造文化氛围、强调粉丝参与感，是推动电竞“出圈”的关键。最后，要做全球电竞。

(责编：李都也(实习生)、李栋)