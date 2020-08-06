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“黑灰产”推波助澜 电信诈骗“裂变”趋势明显

2020年08月06日08:00  来源：经济参考报
 

　　公安部近日召开新闻发布会通报，今年上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比分别上升73.7%、78.4%。

　　近年来，以电信网络诈骗为代表的“非接触”式新型网络犯罪快速上升，全国公安机关开展了多轮打击整治行动。高压之下，电信网络诈骗犯罪为何屡禁不绝、边打边冒？面对诈骗分子层层伪装、环环设套，老百姓应该如何识别骗局，捂好自己的“钱袋子”？

　　诈骗手法层出不穷

　　今年以来，受疫情影响，随着群众生产生活加速向网上转移，电信网络诈骗犯罪相应高发多发：一些网民有的因申请贷款被诈骗；有的被诈骗分子谎称“兼职‘刷单’可以赚钱”诈骗；有的在网上购物被冒充客服的人员诈骗；有的因网络交友、网络赌博被诈骗。此外，冒充公检法的电信网络诈骗活动仍然使不少群众上当。据了解，以上5类案件占目前全部电信网络诈骗案件的比重超过70%。

　　例如，在贷款类诈骗中，诈骗分子引诱被害人登录虚假贷款网站或下载APP，然后仿照正规贷款平台流程，要求受害人填写相关个人信息，最后再以交纳手续费、保证金为由，诱骗被害人转账汇款。

　　在虚假购物类诈骗中，诈骗分子以低价推销商品、服务，再以手续费、订金、预付款等理由要求受害人先付款，待收到钱后，将被害人联系方式“拉黑”或者直接失联。

　　还有一些诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站中发布兼职信息，声称招募兼职网络“刷单”，以高额佣金为诱饵诱骗当事人上钩。

　　公众应当如何提防这些形形色色的电信网络诈骗活动？公安部刑事侦查局二级巡视员郑翔介绍了几个“小贴士”：广大群众要牢记，凡是“网上贷款需要先交钱”的不要相信；凡是“网上兼职‘刷单’刷信誉”的不要相信；凡是“退款退税需要先打钱”的不要相信；凡是“网络购物以手续费、订金、预付款等理由要求先付款”的不要相信；凡是“自称公检法电话要求转账”的不要相信。同时，不轻易登录陌生网址链接、不轻易添加陌生QQ和微信、不轻易下载陌生APP、不向陌生账户转钱。

　　诈骗群体“裂变”趋势明显

　　近年来，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪。郑翔介绍，当前，电信网络诈骗犯罪发案总量不断上升；犯罪团伙大多隐藏在境外；作案手法组织化、智能化程度不断提高；诈骗团伙作案目标性强；为诈骗团伙提供服务的“黑灰产”在不断扩大。

　　互联网时代，“非接触”式作案大大降低犯罪成本，电信网络诈骗犯罪群体呈现逐步泛化的特点。“今天还是员工，明天就成团伙老板。”浙江省嘉兴市公安局南湖区分局民警孙敏虎说，诈骗群体“裂变”趋势明显，一个诈骗集团被解散或被打掉后，其他“员工”迅速招兵买马，成立若干新的诈骗团伙，继续实施诈骗。

　　浙江省宁波市公安局反诈中心民警刘益表示，当前电信网络诈骗犯罪实施的对象从不特定向特定转变，对受害群体进行精准分析，甚至出现“个性化定制”的诈骗手法。

　　庞大的“黑灰产”也是电信网络诈骗迅猛发展的幕后推手，为诈骗集团提供大量公民个人信息、手机卡、银行卡以及洗钱套现、市场营销、技术支撑等服务。公安机关侦破的多起贩卖“两卡”专案中，抓获的犯罪嫌疑人多达成百上千人、缴获“两卡”数量有的以吨计。

　　打击力度前所未有

　　近几年，全国开展了多轮打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。记者采访发现，各地全力推进打击、治理、防范工作，取得明显的阶段性成效。2019年，全国公安机关共破获电信网络诈骗案件20万起、抓获嫌疑人16.3万人，同比分别上升52.7%、123.3%。

　　公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍，2020年以来，公安部继续组织开展专项打击，坚持立足境内，全力铲除诈骗窝点，重拳整治“黑灰产”，加强预警防范。今年上半年，面对网络贷款、网络“刷单”、“杀猪盘”、冒充客服等4类高发电信网络诈骗犯罪，公安机关共捣毁窝点2460个，抓获嫌疑人1.9万名，破获案件2.3万起，高发类案件得到有效遏制。

　　在严厉打击为电信网络诈骗提供服务的“黑灰产”犯罪方面，公安机关共捣毁犯罪窝点7200余个，查处“黑灰产”犯罪嫌疑人3.2万名；对诈骗窝点集中、“黑灰产”泛滥、行业问题突出的重点地域实施红黄牌警告和挂牌整治制度，压实地方主体责任，铲除犯罪土壤。

　　此外，公安机关强化技术反制和资金拦截，累计拦截诈骗电话1.2亿个、封堵诈骗域名网址21万个，为群众直接避免经济损失666亿元，“96110”反诈预警专号累计防止561万名群众被骗。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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