暑期出游消费热情重燃 暑期酒店预订同比涨近150%

随着跨省旅游重启等利好消息释放，暑期出游消费热情重燃。记者从高德方面获悉，高考结束后，高德出游榜单全国整体浏览量连续三周上涨超过10%，反映出疫情逐渐稳定后用户的出行需求。
从旅游榜单类型来看，必游景点类榜单浏览量上涨最高，上海、西安、成都等旅游热门城市的必游景点浏览量上涨超过30%。此外，异地游占比较上周增长超过10%，异地游客的出游诉求开始变强。
从高德门票大数据来看，相较于7月第一周，景区周末搜索量上涨超30%，门票购买量上涨了近130%。其中，成都大熊猫繁育研究基地、北京野生动物园、上海迪士尼度假区、八达岭长城、广州长隆水上乐园这些地方最为热门。
酒店预订方面，入夏以来，长三角“包邮区”周边的舟山、湖州，珠三角地区的云浮、清远、阳江等旅游目的地酒店热度持续走高。高德酒店平台显示，截至目前，高德暑期酒店预订同比涨近150%。7月酒店价格环比上月整体上涨近10%。其中，三亚、上海、杭州、福州、珠海、北京成为高星酒店消费的主要城市。
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