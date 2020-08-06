两部门：深入推进钢铁行业供给侧结构性改革

人民网北京8月6日电 （记者乔雪峰） 8月5日，国家发展改革委、工业和信息化部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议。会议就2020年钢铁行业深入推进供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进行了部署。

会议通报了今年上半年钢铁行业运行情况，以及产能置换和项目备案自查自纠工作情况，并对2020年化解钢铁过剩产能重点工作及近期正在开展的督导检查工作提出了进一步要求。

会议指出，2020年是“十三五”收官之年，做好今年工作，对于圆满完成“十三五”任务、为“十四五”发展奠定良好基础具有重大意义。各有关地方要坚定不移的深入推进钢铁行业供给侧结构性改革，聚焦总目标，坚持既定基本原则，坚决落实发展任务。

会议强调，各有关地方要按照《2020年钢铁化解过剩产能工作要点》工作部署，抓好任务落实，切实巩固化解钢铁过剩产能成果。要进一步提高思想认识，切实落实主体责任，坚决完成各项任务，认真做好相关工作。

国家发展改革委产业发展司、工业和信息化部原材料工业司相关处室负责同志，中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院党委书记李新创、中国钢铁工业协会副秘书长高文平在主会场参加会议。有关省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团化解钢铁过剩产能工作领导小组负责同志，发展改革委、工业和信息化主管部门负责同志通过视频会议系统在分会场参加会议。

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