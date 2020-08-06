人民网>>财经

两部门：加大生活污水收集管网配套建设和改造力度

2020年08月06日09:12  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月6日电 （记者乔雪峰）近日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》。

《实施方案》强调，要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，提升城镇生活污水收集处理能力，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置，加快补齐设施短板，完善生活污水收集处理设施体系，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

《实施方案》明确，到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

《实施方案》提出，强化城镇污水处理厂弱项，加快补齐污水处理能力缺口，推动京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域城市实现生活污水集中处理设施全覆盖，在缺水地区和水环境敏感区域推动污水资源化利用。补齐城镇污水收集管网短板，加快消除城中村、老旧城区、城乡结合部管网空白区，补齐“毛细血管”。加快老旧破损、混错接管网改造，推动雨污合流管网改造，提升管网建设质量。加快推进污泥无害化处置和资源化利用，在县级及以上城市全面推进污泥处理处置设施建设，限制未经脱水处理达标污泥填埋，鼓励用地紧张的大中城市采用“生物质利用+焚烧”处置模式，污泥无害化、减量化处置后可用于土地利用。推动信息系统建设，地级以上城市依法建立管网地理信息系统。

《实施方案》要求，加强组织协调，按照中央部署、省级统筹、市县负责的要求，推进方案落地实施。完善收费政策，按照补偿污水处理和运行成本的原则，合理制定污水处理费标准。加大支持力度，保障污水处理设施建设用地，设计财政性资金投入保障机制，严防“半拉子工程”。拓宽投入渠道，吸引社会资本进入，鼓励金融机构给予信贷支持，发挥中央企业在项目建设运维方面的龙头带领作用。强化监督管理，做好全流程监管能力建设，严把管材质量，推广“厂网一体化”的运营管理模式，建立科学的绩效考核制度。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved