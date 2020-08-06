两部门：加大生活污水收集管网配套建设和改造力度

人民网北京8月6日电 （记者乔雪峰）近日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》。

《实施方案》强调，要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，提升城镇生活污水收集处理能力，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置，加快补齐设施短板，完善生活污水收集处理设施体系，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

《实施方案》明确，到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

《实施方案》提出，强化城镇污水处理厂弱项，加快补齐污水处理能力缺口，推动京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域城市实现生活污水集中处理设施全覆盖，在缺水地区和水环境敏感区域推动污水资源化利用。补齐城镇污水收集管网短板，加快消除城中村、老旧城区、城乡结合部管网空白区，补齐“毛细血管”。加快老旧破损、混错接管网改造，推动雨污合流管网改造，提升管网建设质量。加快推进污泥无害化处置和资源化利用，在县级及以上城市全面推进污泥处理处置设施建设，限制未经脱水处理达标污泥填埋，鼓励用地紧张的大中城市采用“生物质利用+焚烧”处置模式，污泥无害化、减量化处置后可用于土地利用。推动信息系统建设，地级以上城市依法建立管网地理信息系统。

《实施方案》要求，加强组织协调，按照中央部署、省级统筹、市县负责的要求，推进方案落地实施。完善收费政策，按照补偿污水处理和运行成本的原则，合理制定污水处理费标准。加大支持力度，保障污水处理设施建设用地，设计财政性资金投入保障机制，严防“半拉子工程”。拓宽投入渠道，吸引社会资本进入，鼓励金融机构给予信贷支持，发挥中央企业在项目建设运维方面的龙头带领作用。强化监督管理，做好全流程监管能力建设，严把管材质量，推广“厂网一体化”的运营管理模式，建立科学的绩效考核制度。

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