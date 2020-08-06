《中国500最具价值品牌》正式发布 日日顺连续两年入选

8月5日，世界品牌实验室（World Brand Lab）正式发布2020年《中国500最具价值品牌》分析报告。日日顺不仅以23.5%的高增幅连续2年入选“中国500最具价值品牌”，品牌价值也从2019年的195.56亿元增长到今年的241.39亿元，增幅高达23.5%，排名也从第299名跃升至第275名。

据悉，日日顺以日日顺物流、日日顺乐家、乐家诚品等产业平台为支撑，通过10万个物流车小微触点、10万个城市社区触点和10万个农村触点等搭建了与用户深度交互的触点网络，实现了包括供应链上下游资源在内的交互、交易、交付各环节的信息打通与闭环优化，提供无缝对接的场景体验，并快速复制、覆盖。

其中，区别于聚焦单品、追求送货速度的传统物流，日日顺物流以场景生态为根基布局场景物流，对用户而言，体验的不止是送产品，而是送场景解决方案；对企业而言，原本一次性交易的顾客转变为终身用户；对生态方而言，各方也由博弈关系转变为共赢进化、增值分享，真正创造了超越传统物流的服务新范式；日日顺乐家则基于健康饮用水服务场景、暖通服务场景、充电桩服务场景等，提供场景解决方案，探索场景服务新未来；乐家诚品则针对母婴、高糖、健身、银发等不同用户群体，提供定制化的健康饮食场景解决方案，刷新了人们对健康饮食的认知。

打造物联网时代的新场景、新体验，离不开行业间的跨界融合和联合驱动。日日顺吸引了跨行业、跨领域的一流资源涌入，目前仅物流领域就有宜家、林氏木业、雅迪、亿健、卡萨帝等3000多家行业TOP级生态方。在生态中，攸关方从提供产品到共创、迭代场景方案，在创新用户体验中实现增值、分享，进而形成更强的生态粘性，创造更高的增值、分享，构建了一种共同进化的生态系统。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)