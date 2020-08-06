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财政部：超5千亿元抗疫特别国债资金已落实到项目

2020年08月06日15:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月6日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，今年积极的财政政策措施，概括起来主要是发出一个“信号”，做好四个“对冲”。

第一，适当提高赤字率，明确发出积极信号。在特殊时期采取特殊措施，将赤字率从2.8%提高至3.6%以上，财政赤字规模比去年增加1万亿元，积极对冲疫情造成的减收增支影响，稳定并提振市场信心。

第二，增加政府投资，对冲经济下行压力。安排地方政府新增专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，按照“资金跟着项目走”的原则，分配给地方统筹使用，重点投向国家支持的、有资产收益保障的基础设施建设项目。发行抗疫特别国债1万亿元。加大各类结转结存资金盘活使用力度，多渠道努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口。

第三，加大减税降费力度，对冲企业经营困难。强化阶段性政策，与制度性安排相结合，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，预计全年为市场主体新增减负将超过2.5万亿元。

第四，加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力。新增加的财政赤字和抗疫特别国债全部安排给地方，不折不扣用在落实“六保”任务和减税降费等方面。建立特殊转移支付机制，加大对地方财力的支持力度。

第五，加强预算平衡，对冲疫情减收影响。中央本级力求在执行中通过经济增长解决减收问题，在压减中央本级支出的同时，加大对地方转移支付力度，促进实现收支平衡。

抗疫特别国债方面，财政部部长刘昆在接受记者采访时表示，1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面，7月初，扣除省级按规定留用部分后，抗疫特别国债资金已下达至市县基层；截至7月29日，已有5105亿元落实到24199个项目，主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系，实现全链条、全过程监控，确保财力真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

(责编：任妍、孙阳)
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