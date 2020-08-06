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助力汽车强国 恒大发布6款新能源车型

夏晓伦

2020年08月06日15:45  来源：人民网-财经频道
 

8月3日，恒大在上海、广州同时发布“恒驰”首期六款车，受到各方关注。恒大此次发布的6款车，以豪车标准实现了轿车、SUV、MPV等乘用车类别全覆盖，以及A级到D级各级别车全覆盖。

此次进军新能源汽车产业，恒大延续了“高举高打”的作风。从宣布跨界造车到亮相，恒大在两年内走完了其在新能源汽车领域“从0到1”的过程，开辟了一条全新的造车路，即整合全球资源，打造优质产品。业内认为，此次六款车的亮相，体现了恒大抢占全球市场的野心。

助力汽车强国 布局全球市场

新能源汽车产业是全世界公认的朝阳产业，受到了全球资本的热捧。目前国内新能源车企可分为三类。其中一类是由传统的燃油车企增设新能源汽车产线。但由于该类企业以国企巨多，主营业务仍为燃油车，新能源汽车并非其主攻方向。第二类是近年异军突起的造车新势力，称得上是新能源汽车的主要玩家。对比传统车企，它们更多以互联网思维造车，资本实力相对较弱，研发投入比较有限。

而以恒大为代表的“跨界者”，在新能源汽车领域毫无基础，恒大却依托雄厚财力，快速完成了全产业链布局，并同步研制14款车型、布局上海广州等生产基地。“换道超车”，成为恒大快速深入汽车领域的唯一路径。

在核心技术方面，恒大就借助一系列国际并购与合作，迅速在电池、动力总成、3.0底盘架构、先进整车制造等领域拥有世界顶级造车核心技术。

同时，为了保证在研发、设计、制造等造车全链条的品质，恒大联合FEV、EDAG、IAV、AVL、MAGNA等工程技术龙头，以及15名国际顶级造型设计大师同步研发14款车，并与世界顶尖的汽车零配件企业建立庞大的世界顶级供应链体系。

依托成熟的技术和研发体系，恒大大大降低了每款车的平均研发成本。同时通过自建汽车智能制造生产基地，大幅提升产品品质。按计划，恒大将在3-5年内达成产销100万辆的规模，届时加上提高通用化率，进一步实现生产成本的大幅下降。

据了解，目前恒大正按照工业4.0标准轰轰烈烈建设上海和广州生产基地，恒驰全系列产品将从2021年陆续全面量产。

据恒大官方释义，恒驰，恒久远，驰天下。恒，象征恒久，基业长青；驰，代表飞驰，勇往直前。恒驰，寓意志存恒远，驰骋天下。 “恒驰”二字，寄寓了恒大在新能源汽车产业大展身手的雄心伟愿，恒大造车正式进入“恒驰”时间。

六款车型均由知名设计师专门打造 各具特色

恒驰1由知名造型设计大师Anders Warming设计，其先后任职BMW、Mini、Borgward首席设计师，用新一代设计哲学将恒驰1打造成为一台用科技武装的豪华轿车。

前脸采取了箭羽式智能大灯，前脸还整合了最新的灯光与雷达技术；侧面则勾勒出修长、流畅并且优雅的线条；穹顶式全尺寸可变色玻璃车顶，具有科幻感；从车尾来看，富有动感的溜背车顶结合了C柱布局。

Anders Warming设计的恒驰2则融入了流畅、运动、现代等特征。外观造型采用了饱满简洁的曲面设计，采用了基于流线型设计与偏运动化取向所创造的全新比例

从亮相的展车来看，恒驰2采用的是黑色车顶与猫眼绿车身相拼的双色设计，而专属的22英寸超大轮毂，也是恒驰2的一大特点。

恒驰3出自知名设计大师Michael Robinson之手，设计师把“自信”和“强大”作为设计关键词。从前脸来看，恒驰3采用了科技感的交互式前脸，并在表面添加了复杂而精致的参数化纹理设计。

此外，恒驰3还采用超大的22英寸空气动力学轮毂，车轮位置较车身更为宽大。恒驰3还进行了双色车身设计，并匹配穹顶式玻璃车顶。

恒驰4是6款车型中唯一一款MPV，由知名汽车设计师Anders Warming设计。应用“流体印象艺术”设计手法，矩阵式智能大灯造型简洁、犀利；智能化灯带采用仿进气格栅式设计，精致灵动。

车身侧面，恒驰4采用流畅曲面取代繁复的线条，匹配全尺寸可变色玻璃车顶。此外，其创新性地采用了深浅撞色设计，深色引擎盖与浅色车身对比鲜明，尾部则延续了整车简洁的设计风格，摒弃多余元素堆砌。

恒驰5由造型设计大师丸山公顾打造，采用“有力但不锋利、突出但不突兀”的设计语言。前脸独创H型“永恒之眼”贯穿式大灯，车身侧面线条利落。隐藏式门把手则将简洁进行到底。

尾部造型则较为饱满，曲线更加硬朗，内部采用LED光源。车顶原厂自带行李架配置，在人们选择座驾越来越个性化的当下，恒驰5的独创式设计更能撩中当代人的嗨点。

恒驰6也是由丸山公顾打造，采用“永恒之翼”智能前大灯，左右两端的大灯呈翅膀形状，细看可以发现，轮毂的每条轮辐上都有灯带，轮毂之上还有充电呼吸灯。

尾灯相应地采用了“奔跑”主题，贯穿式灯带连接左右尾灯，尾灯中大量箭头形状的LED灯排列向前。这次，丸山公顾更着眼年轻一代的需求和喜好，先从灯入手，演绎何为“灯”峰造极。

恒大新车首秀就受到了全球各方关注。接下来，如何从“叫好”到“叫座”，将切实考验“恒驰”的成色所在。对此，恒大方面也从各方面突显了自己的信心。 

(责编：夏晓伦、毕磊)
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