“变局·新局：创新创业就业云端论坛”举办

7月31日下午2点，中国传媒大学第六届中国国际“互联网+”大赛系列活动之八：“变局·新局”创新创业就业云端论坛成功举办。中国传媒大学教务处处长王晓红、经济与管理学院党委书记薛永斌、副院长李珍晖、播音主持艺术学院副院长李洪岩等二十名业界学界知名人士参与了此次论坛， 并就创新、创业、就业等问题发表了观点。

在“就业·新形势新能力”板块，中国传媒大学经管院副院长李珍晖副教授认为教育系统在教育早期就应该专注学生就业问题，保证教育系统的柔韧性，开放教育资源，让教育成为学校以及社会的共同资源。同时，教育系统也应该让学生参与与感受真实工作，而不光是纸上谈兵，培养技能全面的优秀就业者。

中国传媒大学经管院数字经济与管理实验中心主任孙道军教授在演讲中提到，应对新时代的新形式，教育体系应该要打通学习过程，前置招聘单位需求，形成学习、实习与就业三位一体的学习过程；促进就业能力，教育者应该针对就业实际情况有计划地调整教育方式，提高就业率；建立创新型教学体系，打造“人”走，课程留的可传承式教学体系。

中国传媒大学创新创业教育中心负责人闫玉刚副教授在“创业·新征程新动能”板块中指出，互联网到来使得各行各业处于变革阶段，在全新的时代语境中，拥有创新想法的创新型人才才能符合创新的社会。传媒创新创业教育体系需从教育本质出发，结合未来产业格局重塑、社会实际需求等重新定义未来高等教育的目标和要求。随后，北京文投国际控股有限公司总经理卢海红、简极科技有限公司董事长韩步勇、方正证券股份有限公司执行董事、创新投资部行政负责人岳泰锟也对有创业想法的学生提供了价值性高的建议。

论坛的第三个维度为“创新·新组织新机制”，中国传媒大学经管院党委书记薛永斌教授就“优化MBA创业教育生态系统”进行了主题发言。演讲中分析了处于创新社会的优势与弊端，介绍了中国传媒大学的MBA教育资源与所取得效果，并为未来潜在的创新创业者提供丰富的经验与有效的建议。

中国传媒大学播音主持艺术学院副院长李洪岩教授理性分析了社会现状，结合自身经验，提出“意义+优势+整合”的“互联网+”创新思维方式。在该板块最后，举行了中国传媒大学经经济与管理学院创新创业协会成立仪式，并为各位双创协会的会长和执行会长颁发聘书。

本次云端论坛是围绕着就业环境、就业形势以及创新创业主题为创业者和教育工作者提供了许多十分有价值的观点与建议，加深了学生对创新、创业、就业新局面的了解，校内外师生近两百人参与了论坛。北京电视台等媒体对论坛进行了报道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)