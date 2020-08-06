卡奥斯COSMOPlat首次入选中国500最具价值品牌

8月5日，由世界品牌实验室主办的(第十七届)“世界品牌大会”在北京举行，会上发布了2020年《中国500最具价值品牌》分析报告，2020年度《中国500最具价值品牌》的总价值为246920.58亿元，比去年增加28210.25亿元，增加幅度为12.90%。
据了解，据介绍，本届榜单共有食品饮料、轻工业、建材、传媒、纺织服装、医药、机械等在内的27个相关行业的品牌入选。国家电网以5036.87亿元的品牌价值荣登本年度最具价值品牌榜首，排名前10的企业还包括：工商银行（4505.82亿元）、海尔（4286.52亿元）、腾讯（4215.49亿元）、中国人寿（4158.61亿元）、中国石油（3656.37）、中国中化（3568.39）、华为（3526.82）、中国一汽（3385.56）、阿里巴巴（3251.96亿元）。
海尔卡奥斯COSMOPlat以557.67亿元的品牌价值，首次入选中国500最具价值品牌榜。（牛广文）
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