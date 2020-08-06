第二届雁栖湖论坛将于8月7日在京举行

由阿拉丁控股集团、经济观察报联合发起并主办的第二届雁栖湖论坛，将于8月7日在北京雁栖酒店隆重举行，本届论坛主题为“全球动荡，经济突围”。
“西有达沃斯，东有雁栖湖”，2014年APEC峰会之后，雁栖湖成为北京面向世界的新名片，雁栖湖论坛致力于打造具有国际影响力的民间论坛。第一届雁栖湖论坛于2019年7月5日成功举办。2020年以来，受疫情影响，全球动荡，中国经济社会发展面临新挑战、新改革、新常态，第二届雁栖湖论坛将解析当前经济的困难与机遇，探索未来经济发展的新力量。
雁栖湖论坛发起人、阿拉丁控股集团董事长阳仁强，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵，中国人民大学副校长刘元春，国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理刘祥民，中国国际经济交流中心首席研究员、国家发改委学术委员会原秘书长张燕生，银河证券前首席经济学家左小蕾，中国旅游研究院院长戴斌，国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微，国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群，中国人民大学商学院教授、博士生导师、企业治理与国际化研究中心主任赵晶，上海国惠环保科技集团总裁华涵，经济观察报宏观经济研究院秘书长李晓丹等知名专家、学者、企业家和传媒人将出席论坛，围绕“全球动荡，中国未来”、“经济突围，创新引领”等主题发表观点，进行交流探讨。
当晚，阳仁强将与北京师范大学中国公益研究院院长王振耀，《中国新闻周刊》总编辑、《中国慈善家》社长吕振亚，《中国慈善家》总编刘婉媛等公益人士和媒体人参加阿拉丁夜话022期，共话“全球动荡，公益未来”。
据悉，北京市怀柔区相关部门领导，金融、环保、能源、汽车、科技、旅游等行业代表也将出席论坛。近百家媒体将通过线上线下形式，对论坛进行全方位报道。阿拉丁科技旗下社群经济平台铛铛社交，将对第二届雁栖湖论坛进行全程直播。
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