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中国华电首登中国500最具价值品牌榜

2020年08月06日16:36  来源：中国能源网
 
原标题：中国华电首登中国500最具价值品牌榜

8月5日，世界品牌实验室（World Brand Lab）在北京举办2020年(第十七届)世界品牌大会上发布了2020年《中国500最具价值品牌》分析报告。在这份报告中，中国华电首次上榜，以729.65亿元的品牌价值位列第76位。

开展品牌建设是中国华电深入推进“五三六战略”，建设具有全球竞争力的世界一流能源企业的重要举措，此次进入中国500最具价值品牌榜单是该公司2020年推进一流品牌影响力的主要目标任务。

近年来，中国华电党组高度重视企业文化和品牌建设，加强顶层设计，确立“建设具有全球竞争力的世界一流能源企业”愿景目标，把打造一流品牌影响力作为主要内容，对标先进企业经验做法，制定品牌建设专项方案，完善品牌架构，以《华电文化纲要》为引领，加强品牌文化建设，丰富品牌内涵。同时，注重品牌传播，利用杂志、网站、“两微一端”平台等各类媒体，展示企业取得的突出成就、履行社会责任做出的重要贡献，企业品牌效应充分展现，受到社会各界广泛关注，并逐渐成为政府支持、合作方信赖、公众认同的企业名片。

世界品牌实验室(World Brand Lab)是一家国际化、专业性的品牌研究机构。“中国500最具价值品牌”是由世界品牌实验室根据中国企业的财务分析、消费者行为分析和品牌强度分析所获得的数据而发布的榜单。自2004年起，每年发布一次。据悉，今年《中国500最具价值品牌》的总价值为246920.58亿元，比去年增加28210.25亿元，增加幅度为12.90%。

(责编：任妍、孙阳)
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