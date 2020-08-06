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井贤栋：区块链是数字经济时代的信任新基建

2020年08月06日17:01  来源：人民网-财经频道
 

面对滚滚而来的数字化浪潮，究竟什么才是基础设施？8月6日，蚂蚁集团董事长井贤栋指出，社会的每一次变革都与信任关系和信任技术的突破高度相关。“区块链是数字时代最重要的技术言不为过，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展”。

井贤栋是在一场由蚂蚁链、罗汉堂联合主办的对话访谈节目《寻找区块链力量》中作出上述表述的。他认为，区块链是数字经济时代的信任新基建，未来会和每个人、每个小企业高度相关。而上链将成为每个企业的标配，只有万物互链才能真正让数字经济活跃与爆发出来。

蚂蚁集团前不久全新发布“蚂蚁链”，致力于打造数字经济时代信任新基建。井贤栋分享说，区块链对蚂蚁来说是一种信仰，这个信仰基于两层理解，第一层是对数字经济的信仰。数字经济未来已来，已经成为中国经济发展的新引擎。

第二是对经济发展规律的理解。数字时代下，数据是新的生产资料，云和人工智能是新的生产力。在他看来，生产力的爆发依赖于生产关系，而经济活动中最重要的生产关系就是信任关系。

他进一步指出，区块链是数字经济信任关系的信任机器，它跟数字经济的发展高度相关，是相伴相生、互相促进的，数字经济时代来临叠加新的经济发展规律，将推动中国经济的高速发展。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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