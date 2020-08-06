商务部：上半年我国服务贸易总体呈现趋稳态势

人民网北京8月6日电 （栗翘楚）日前，商务部服贸司负责人介绍了2020年上半年中国服务贸易总体情况。该负责人表示，上半年我国服务贸易规模下降，总体呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-6月，我国服务进出口总额22272.8亿元（人民币，下同），同比下降14.7%。其中，出口9127.9亿元，下降2.2%；进口13144.9亿元，下降21.7%。主要呈现以下特点：

服务贸易逆差大幅减少。1-6月，我国服务出口降幅趋稳，进口降幅有所加大，出口降幅小于进口19.5个百分点，带动服务贸易逆差下降46.1%至4017.1亿元，同比减少3440.1亿元。

知识密集型服务贸易占比提高。1-6月，我国知识密集型服务进出口9744.3亿元，增长9.2%，占服务进出口总额的比重达到43.7%，提升9.6个百分点。其中，知识密集型服务出口5128.7亿元，增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，提升6.1个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，分别增长37.2%、18.7%、15.2%。知识密集型服务进口4615.6亿元，增长8.6%，占服务进口总额的比重达到35.1%，提升9.8个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长31.1%、15.7%。

旅行服务进出口大幅下降。疫情发生以来，各国均采取严格措施限制人员跨境流动，世界范围内旅行服务进出口受到重大影响。1-6月，我国旅行服务进出口5580.8亿元，下降42.9%，其中出口下降45.0%，进口下降42.6%，是导致服务贸易下降的主要因素。剔除旅行服务，上半年我国服务进出口增长2.1%，其中出口增长3.7%，进口增长0.5%。

商务部服贸司负责人表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，我国服务贸易发展面临严峻形势。下半年，商务部将按照党中央、国务院决策部署，积极深化改革，推进全面深化服务贸易创新发展试点和服务外包示范城市建设，拓展特色服务出口基地，推动服务贸易高质量发展；深入扩大开放，加快制订全国版跨境服务贸易负面清单，在疫情防控常态化条件下办好2020年服贸会，为服务贸易发展注入新活力;加快创新，大力发展数字贸易、线上展览等新兴服务贸易,全力实现服务贸易提质增效。

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