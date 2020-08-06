朔州车务段山阴站践行服务理念 保障暑运工作

自2019年9月完成改扩建投用以来，朔州车务段山阴站日常开行列车22趟，其中动车13趟，分别开往太原南、运城北、西安、呼和浩特等地区，辐射周边多个县市，累计旅客发送量近10万人。7月份以来，随着疫情风险等级的降低，列车逐渐恢复开行，该站客流增幅明显，出入山阴研学、旅游、探亲的客流持续增长，日均旅客发送量达到六百人次，在这关键时刻，山阴站的疫情防控也在坚持无死角的消毒清理，严格的体温检测以及重点地区旅客的登记的前提下，全力做好暑运的旅客运输工作。

山阴站秉承“雁门悦旅”客运品牌的服务理念，立足于旅客的需求，从细节处着手，配齐藿香正气液、风油精等防暑降温药品和急救药品，为旅客营造一个温馨清凉的有序出行之旅。

为全面做好暑期旅客运输组织工作，山西省朔州车务段山阴站细化部署，突出重点，在进行消夏避暑的特色优质服务的同时还加强专人候车厅巡查，实时发布暑运列车开行、出行提示、疫情防控等一系列便民利民的服务咨讯，在自动售（取）票机、验证闸机等智能设备附近，增设引导人员，及时为旅客答疑解惑，做好购票、验证指导，方便旅客出行，为老、幼、病、残、孕等重点旅客提供爱心预约、“一条龙”进出站等服务，全力确保暑运工作安全有序进行。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)