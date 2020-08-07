上半年普惠小微贷款增加1.97万亿元

本报北京8月6日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的今年二季度金融机构贷款投向统计报告显示，二季度末，普惠小微贷款余额13.55万亿元，同比增长26.5%，增速比上季末高2.9个百分点；上半年增加1.97万亿元，同比多增7539亿元。
数据显示，今年二季度，我国普惠金融领域贷款保持较快增长。二季度末，人民币普惠金融领域贷款余额19.72万亿元，同比增长20.7%，增速比上季末高3个百分点；上半年增加2.43万亿元，同比多增9372亿元。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】