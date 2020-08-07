上半年减税降费超一点五万亿元

本报北京8月6日电 （记者曲哲涵、王观）减税降费直接惠企惠民、公平有效，是应对经济下行压力的重大举措。今年我国减税降费力度空前，财政部6日发布的《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》显示，上半年实际减税降费超过1.5万亿元，有效对冲疫情影响，支持市场主体纾困发展。

报告显示，上半年全国累计新增减税降费15045亿元。其中，今年新出台的支持疫情防控和经济社会发展的政策措施新增减税降费8941亿元，2019年已出台政策在2020年翘尾新增减税降费6104亿元，有效对冲了疫情影响，对纾解企业困难、支持复工复产发挥了重要作用。

数据显示，在支持疫情防控物资保障，对疫情防控重点保障物资生产企业方面，截至5月底，全额退还2020年1月1日以后的增值税增量留抵税额这项政策累计退税102.02亿元，增加了企业现金流，鼓励扩大保障物资生产。

3月1日起实施的小规模纳税人减免增值税政策，截至5月底新增减税104.86亿元，享受增值税减免的企业和个人191万户，有力地帮扶小微企业和个体工商户渡过难关。

1月1日起实施的对受疫情影响较大的交通运输、生活服务等行业免征增值税政策，截至5月底新增减税110.54亿元，28.18万户企业受益；地方政府对符合条件企业实施房产税和城镇土地使用税困难减免政策，新增减税156.25亿元，有力地支持促进了企业复工复产。

此外，2—6月三项社会保险共减免企业社会保险费5769亿元，缓缴431亿元，有效缓解了企业资金压力；免征部分收费基金，新增降费53.07亿元；1月1日起实施的减免残疾人就业保障金政策，截至5月底新增降费39.11亿元；免征文化事业建设费政策，截至5月底新增降费13.96亿元。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 02 版）

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