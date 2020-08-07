我国知识密集型服务贸易占比提高

本报北京8月6日电 （记者罗珊珊）记者6日从商务部获悉：1—6月，我国服务进出口总额22272.8亿元，同比下降14.7%。其中，出口9127.9亿元，下降2.2%；进口13144.9亿元，下降21.7%。
服务贸易逆差大幅减少。1—6月，我国服务出口降幅趋稳，进口降幅有所加大，出口降幅小于进口19.5个百分点，带动服务贸易逆差下降46.1%至4017.1亿元，同比减少3440.1亿元。
知识密集型服务贸易占比提高。1—6月，我国知识密集型服务进出口9744.3亿元，增长9.2%，占服务进出口总额的比重达到43.7%，提升9.6个百分点。其中，知识密集型服务出口5128.7亿元，增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，提升6.1个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，分别增长37.2%、18.7%、15.2%。知识密集型服务进口4615.6亿元，增长8.6%，占服务进口总额的比重达到35.1%，提升9.8个百分点。
旅行服务进出口大幅下降。剔除旅行服务，上半年我国服务进出口增长2.1%，其中出口增长3.7%，进口增长0.5%。
当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求大幅萎缩，我国服务贸易发展面临严峻形势。下半年，商务部将积极深化改革，拓展特色服务出口基地，推动服务贸易高质量发展；深入扩大开放；加快创新，全力实现服务贸易提质增效。
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