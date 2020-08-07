营业执照“秒批”以后

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今年5月出台的《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》要求，以一流营商环境建设为牵引持续优化政府服务。深入推进“放管服”改革，深化行政审批制度改革，进一步精简行政许可事项。

近年来，哈尔滨新区以“一枚印章管审批”为突破口，不断深化商事制度改革，优化营商环境，将政务服务送到企业“门口”。

“建设工程规划许可证等行政许可事项的审批专业技术性极强，不适宜划转至行政审批局……”“事项划转的同时人员也要划转，同时也可委托第三方提供技术服务……”

前不久，一场由政府相关部门负责人、行业专家、法律专家和企业代表等人员参加的听证会在黑龙江省哈尔滨新区举行，就部分职能部门的21项行政许可事项，是否应划转至新区行政审批局集中行使进行了听证。

2017年以来，哈尔滨新区以“一枚印章管审批”为突破口，不断深化商事制度改革，全方位提升政务服务水平、优化营商环境，带来可喜的变化。截至2019年底，全区实有企业近2万户，与2016年同期企业实有户数相比翻了一番。与此同时，中国（黑龙江）自贸试验区哈尔滨片区自去年9月成立至今年6月底，新增企业2875家（不含分支机构），同比增长67.9%，平均每月落户超过300家。

重构审批环节

行政许可事项统一划转、集中办理，企业不必反复填表

今年初，位于哈尔滨新区的乐泰药业决定新上消毒酒精生产线。这涉及证照办理，需要办理企业经营范围变更和消毒产品生产企业卫生许可证。

“部门多、盖章多、材料多、周期长，办个业务就像跑一场马拉松。”项目负责人吴瑞艳以前可没少跑腿，“没想到，这次将诉求反映到区行政审批局，他们给我们量身定制了套餐服务，营业执照和许可证合并办理。只需提交一次申请材料，就拿到了更名后的营业执照和卫生许可证，真心为他们点赞。”

哈尔滨新区行政审批局局长王佳介绍，去年年底，局里推出了“我要开食品商贸公司”“我要开网吧”“我要办学校”等一系列“套餐式”服务，企业和群众从申报营业执照开始，只提交一份申请材料，就可同时办理营业执照、经营许可证和牌匾申请许可证。

“新区从2017年开始，承担全省相对集中行政许可权改革试点，率先成立了行政审批局，将原分散在区直各部门的业务关联度大、发生频率高的行政许可事项统一划转、集中办理。”王佳说。据统计，哈尔滨新区行政审批局目前已承接全区487项行政许可事项中的466项，划转率达95.7%，承接了省、市、区三级事项，数量多、占比大、范围广。在体制机制上，哈尔滨新区行政审批局实行“综合设岗，多岗融合，一人多能，一岗多责”，实现了跨行业、跨领域的审批环节重构，极大地提升了行政效能。

3年前，按照“人随事走，编随人走”的原则，原本在区文化局负责行政审批工作的韩悦，被调派到刚刚成立的行政审批局。“以前需要多个部门和多枚公章才能办成的事，现在只需要一枚‘行政审批专用章’，相当于一个部门承担多部门职责、一个岗位审批多岗位事项。”韩悦说。

“‘一枚印章管审批’后，原职能部门不再行使审批权，把工作重点转移到加强事中事后监管上，打造国际化法治化便利化营商环境。”哈尔滨市委副书记、哈尔滨新区党工委书记代守仑说。

优化办事流程

运用信息技术手段，“秒批”营业执照，企业无需漫长等待

哈尔滨新区市民张庆波打开电脑，准备在线上申请成立一家科技型企业。在哈尔滨政务服务网的页面上，他点击“哈尔滨新区企业开办直通车”，按照流程进行企业名称核准，选择经营范围。到了需要电子签名确认身份的步骤时，页面自动生成二维码，张庆波将二维码转发给公司的法人代表、监事和财务，3人在不同地点用手机扫码，进行人脸识别、远程签字，电脑屏幕上显示已申报成功。

“之前听说开办企业流程复杂，审批时间还长。结果当天下午就接到通知，说执照已办好，可随时到行政服务大厅去取，还能选择邮寄到家的服务。”申办当天，张庆波就正式成为黑龙江天成事达科技开发有限公司的负责人。

“我们通过设立‘哈尔滨新区企业开办直通车’专属平台，通过与新区正在推行的‘前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件’的服务模式实现线上线下融合，将开办企业过程压缩为‘企业登记、印章刻制、申领发票’3个环节，一天之内即可完成。”哈尔滨新区行政审批局副局长刘惟乔说。

在此基础上，哈尔滨新区运用信息技术手段，实现企业名称自主申报、经营范围和经营场所自动比对等功能，最大限度地减少了在企业设立过程中的人工干预，进一步实现了企业设立时间由“天”到“秒”的优化。

在温州的浙江东日股份有限公司工作人员王朔，通过互联网在“哈尔滨新区企业设立‘秒批’系统”提交了在新区的项目公司设立申请，提交完信息刚刚站起身，他就收到了审批通过的短信。

“新的审批系统采取以信用承诺为基础的自主申报制度，符合标准的申报由系统自动审批，不再进行人工干预。”刘惟乔说，“新系统综合运用大数据、人工智能等技术，能够无缝对接企业地址和名称信息、法人和自然人信用信息等数据库。”

“公司开办得这么顺利，政府服务这么高效，对我来讲是一个‘开门红’。我们企业位于深哈科技创新产业园区，以后还能享受到园区内针对科技型企业制定的一系列优惠政策，我对未来充满信心！”张庆波说。

延伸服务网络

异地办、跨国办、网上办、门口办，企业不再四处奔波

无需跑哈尔滨一趟，俄罗斯商人伊万杜特科夫斯基在莫斯科便拿到了营业执照，顺利成为哈尔滨市新阿尔巴特文化发展有限公司的投资人。

去年年底，伊万来到黑龙江自贸区哈尔滨片区驻莫斯科俄中产业园境外招商代表处，将电子材料通过互联网发送至境内。境内审批人员核验身份、全程帮办，办理成功后将电子及纸质营业执照颁发给他。

“为了打破空间障碍，让异国、异地客商办理企业登记更加便利，我们实行离岸外资企业跨境设立登记。”王佳介绍，这使得俄罗斯投资者省去了跨境提交申请的过程，只需提供护照，就可由招商代表处帮助解决申报中的各种问题，节省了跨境往返的办事成本和时间。

同样享受到便利服务的，还有落户深哈科技创新产业园区的深圳企业。发挥深哈合作的独特优势，新区实行“深圳申报、新区发照”的异地协同审批新模式。

“深圳的企业想落户深哈科技创新产业园，在深圳大运软件小镇设立的哈尔滨新区综合服务窗口就可递交材料办理，窗口受理后，将信息直接反馈给哈尔滨新区的行政服务中心，行政服务中心接到深圳提交的材料，对结果确认后通过手机端发放电子营业执照，或根据需要邮寄送达。”深哈科技创新产业园负责人李建东说。

为使政务服务更高效，哈尔滨新区改变过去由政府单方面进行政务服务供给的模式，打造政府自建与政企共建、政银共建相结合的便利化政务服务体系，将政务服务不断送到企业“门口”。

“目前，我们已经和3个产业园区以及9家商业银行进行了政务服务窗口共建，各个‘政银企合作单位’共办理企业设立397家。一个以新区审批局为中心，以各服务窗口为延伸，覆盖全区、主辅联动、整体协同的便利化政务服务新体系初步形成。”刘惟乔说。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 11 版）

(责编：岳弘彬)