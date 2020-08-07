财政部：超5000亿抗疫特别国债资金已落实

北京商报讯（记者 陶凤 实习记者 余晓宇）8月6日，财政部部长刘昆在接受新华社记者采访时表示，1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面，7月初，扣除省级按规定留用部分后，抗疫特别国债资金已下达至市县基层；截至7月29日，已有5105亿元落实到24199个项目，主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。

在今年的政府工作报告中，就曾提出中央财政发行抗疫特别国债1万亿元，不计入财政赤字。6月18日，财政部采取市场化方式，公开招标发行首批1000亿元抗疫特别国债，而后又完成共四期抗疫特别国债的招标发行及续发。7月30日，1万亿元抗疫特别国债全部发行完毕。

6月23日，财政部发布《关于修订2020年政府收支分类科目的通知》。根据通知，1万亿元抗疫特别国债纳入政府基金性科目管理，政府性基金预算支出功能分类科目由此增设一类抗疫特别国债安排的支出，包括基础设施建设和抗疫相关支出。

其中，基础设施建设具体细分为12个领域，分别是公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、粮食安全、能源安全、应急物资保障、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、生态环境治理、交通基础设施建设、市政基础设施建设、重大区域规划基础设施建设和其他基础设施建设；抗疫相关支出则细分为6个领域，分别是减免房租补贴、重点企业贷款贴息、创业担保贷款贴息、援企稳岗补贴、困难群众基本生活补助和其他抗疫相关支出。

中钢研究院高级研究员胡麒牧对北京商报记者表示，“基建投资本身就是拉动经济增长三驾马车中投资的重要组成部分，抗疫特别国债对于拉动经济增长意义重大”。

他表示，除去直接用于疫情防控的部分，此次基建支出里细分的还有很多是公共医疗卫生领域的基础设施，跟抗疫紧密相关。“所有关于疫情防控的支出，无论是医疗卫生基建投资，还是疫情防控工作，都是为经济恢复增长创造良好的环境。”胡麒牧说。

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