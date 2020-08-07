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如何看待牛股遭遇减持

周科竞

2020年08月07日07:46  来源：北京商报网
 

　　牛股被大股东减持，有合理性，但投资者也要注意其中的投资风险，一方面高位减持对股价一定会造成短期冲击，如果承接力不强，甚至可能大幅承压；另一方面，大股东减持也释放出估值已高的信号，投资者还是要理性判断。

　　近期频频出现牛股遭遇大股东减持的情形，从投机的角度讲，股价炒高了，大股东要卖，没什么毛病；从价值投资的角度看，公司大股东怎么也比散户投资者更加了解公司，他们要减持股份，虽不能说股价估值已经偏高，但至少也说明没有低估，投资者对于这类股票，还是应该多一分小心。

　　不过，能够被投资者炒成牛股的公司，肯定也是有些真材实料的，历史上曾有苏宁电器，现名苏宁易购，当时股价持续走牛，但大股东也是一路减持，不过减持也没耽误股价上涨，所以有些时候，从中长期来看，大股东减持可能也不会导致股价走低，其中的关键因素，还要看上市公司的质量。

　　因此，投资者在面对牛股遇到大股东减持的问题时，首先要研究上市公司的基本面，看看牛气冲天的股价是否有利润的同步上涨作为依托，如果上市公司业务确实受到了用户的强烈追捧，公司未来发展前景特别理想，那么这样的公司即使大股东减持部分股票，也不会失去投资价值，这样的牛股就可以继续依据价值投资持有。但如果牛股的涨势主要依靠题材炒作，那么再加上大股东的减持，投资者最好还是敬而远之，毕竟选择另外一个好公司并不是特别难的事情。

　　关于大股东减持的动机，可能真真假假，但有一点却是实实在在的，减持是最快捷、最合规的套现方式，所以大股东减持股份，本身就有其合理性，也要辩证地看待。

　　对于投资者而言，最关注的还是大股东减持对牛股的影响。实际上，通常而言，大股东减持会在一个较长的时间内完成，毕竟涉及的减持数量都比较大，如果在某个较短的时间段内急速减持，一定会对公司股价造成巨大的负面冲击，不仅不利于公司股价的稳定，而且对大股东们也不是好事，毕竟股价越高，他们能套现的金额就越高。所以，投资者并不需要看到减持公告就手忙脚乱，还是应该理性判断。

　　不过，如果大股东减持股份没完没了，或者减持的比例过大，投资者还是要多一些小心，毕竟过大比例的减持可能意义就不再是资金的需要，更有可能是公司存在着一定的隐忧。按照管理层的规定，持股5%以上的大股东每3个月可以通过二级市场减持1%的股份，但如果出现大股东离婚，然后其中一方获得的股份恰好略低于5%，又或者是大股东减持股份，一部分通过大宗交易减持，另外还通过二级市场每3个月减持1%，这就有可能是花式减持，其目的也很可能是为了尽快减持股份，这些都值得投资者警惕。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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