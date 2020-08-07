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四大行内测数字货币 哪些场景有望“起飞”？

孟凡霞 刘四红

2020年08月07日07:47  来源：北京商报网
 

　　业内高度关注的数字货币再现新进展。继8月3日央行2020年下半年工作电视会议指出将积极稳妥推进法定数字货币研发后，8月6日，一则四大行大规模内测数字货币的消息再次引发市场躁动。针对此事，北京商报记者向央行方面进行求证，暂未获得进一步回应。不过，记者从接近银行的消息人士处印证了该消息的真实性，该人士称，从今年年中开始，数字货币研发测试已经开始呈现“加速度”发展。

　　多行内测落地场景

　　8月6日，有媒体报道称，数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。数字货币由央行牵头进行，各家银行此前数月正在就落地场景等进行测试。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。不过考虑到系统负荷等原因，目前还属于内测阶段。

　　这一消息也呼应了近期深圳为《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》发布的《深圳市贯彻落实行动方案》（以下简称《方案》），其中便提到积极参与、支持、协调央行数字货币各个场景应用在深试点等系列措施任务。而近日央行在2020年下半年工作电视会议中也指出，上半年已实现法定数字货币封闭试点顺利启动，下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发。

　　“央行至少四次对法定数字货币的研发作出要求，态度依次为‘扎实推进’‘加快推进’‘继续稳步推进’‘积极稳妥推进’。” 国盛证券区块链研究院宋嘉吉团队指出，2020年央行工作会议对数字货币的两次表态体现出：一方面，数字货币“牵一发而动全身”，需要审慎处理推出前后的相关风险；另一方面，在国际竞争加剧的当下，应当加快对数字货币的研发，以实现领先。

　　市场不会变化太大

　　“四大行大规模内测符合我们此前预期。”国盛证券区块链研究院宋嘉吉团队认为，接下来，数字人民币落地的关键看点主要在于三方面，即账户侧是否允许股份制银行和第三方支付机构参与；清算侧是否允许银联、网联参与，或是成立新的清算公司；以及商户侧是否收取支付服务费、是否招募服务商、是否发放新牌照，以及何方补贴商户和用户等多个问题仍值得关注。

　　“内测数字货币有重要意义，今年以来，央行数字货币研究所便先后在多地进行数字货币封闭式内测，包括未来推出与大型商业银行挂钩的App，都是在原有数字货币设计的框架下不断优化其运行模式，从技术上进行功能的完善。”南开大学金融学教授、联储证券董事兼首席经济学家李全告诉北京商报记者，目前实测的重点不仅仅是对扫码消费、转账、提现、充值等应用场景的测试，更要测试系统的稳定性和安全性，以备数字货币推出后金融市场的稳定运行。

　　根据央行官员表态，推出数字货币有多重目的，包括提高效率、降低成本、防范洗钱风险、捍卫国家主权等。从目前内测情况来看，数字货币有望率先在哪些细分场景落地？又将如何影响大众生活？

　　李全称，数字货币如果落地，很有可能从原有商业银行的传统消费、储蓄、投资类业务开始布局，聚焦于百姓的衣食住行，特别是在交水电费、煤气费、暖气费，或者是工资性所得的存款，或理财、基金定投等金融产品的投资等业务。但目前来看对百姓生活影响应该不大，随着支付宝和微信支付等移动支付的模式日益普及，大众生活已经习惯于相关的交易方式，市场不会有太大的变化。

　　复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心主任陈文君则认为，数字货币有望率先在精准扶贫、财政补助、公共交通等细分场景率先落地。对于大众的生活是悄悄产生影响，老百姓可能会在无网络的情况下依然顺畅支付，出境旅游在某些地方也可以直接使用。

　　距推出仍有距离

　　针对数字货币的推出，央行透露的信息是，目前的试点测试，只是研发过程中的常规性工作，并不意味着数字人民币正式落地发行。此外，针对何时正式推出，央行曾多次强调尚没有时间表。在李全看来，尽管已大规模内测，但距离数字货币的推出还有一定距离，且对现有货币体系的框架及运行应该不会起到实质性影响。

　　陈文君则指出，数字货币距离正式大规模推出还是有一定距离的，尽管内测消息很多，但主要是在逐步克服推行中的困难，尽管如此，大规模应用当中还是会出现一些问题，如无电子设备人群的权益如何保护等。数字货币是供给侧改革，在需求侧，除了数字政务等场景，行业需求是否旺盛、大众是否愿意热捧数字货币都是难点和挑战。毕竟数字货币是全社会大流通的，需要各方的大力支持。

　　尽管数字货币落地仍面临若干现实问题与技术挑战，不过，在国盛证券区块链研究院宋嘉吉团队看来，“中国央行数字货币加速落地可期。从当前中国央行数字货币正在深圳、苏州、雄安、成都试点，央行数字货币研究所已与滴滴达成战略合作，此外数字货币研究所还与B站、美团等机构进行接洽等情况来看，数研所正通过商户为数字货币向C端服务铺路，尽管数字货币的推出仍然没有时间表，但试点动作仍有望加速。我们看好中国央行数字货币对电子支付产业链的带动”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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