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“小非农”打脸特朗普 美国经济复苏踩刹车

陶凤 汤艺甜

2020年08月07日07:47  来源：北京商报网
 

　　“周五出炉的就业人数将是个大数字”，周二，美国总统特朗普曾信誓旦旦地打包票。不过，从目前的形势来看，特朗普很可能马上就会被打脸了。周三，有着“小非农”之称的美国自动数据处理公司（ADP）公布了7月的就业增加人口，16.7万的新增就业人口几乎可以用大失所望来形容。

　　这并不夸张，毕竟相较于16.7万，市场此前普遍预期的是100万-150万。与此同时，16.7万也远远低于6月增加的就业人口，ADP的数据显示，6月就业人口从增加236.9万修正为增加431.4万。

　　在声明中，ADP研究院副院长兼联合负责人阿胡·耶迪尔马兹坦言，“劳动力市场的复苏在7月有所放缓，我们看到经济放缓对各种规模和不同行业的企业都产生了影响”。根据ADP的细分数据，7月服务业就业人数增加16.6万人，商品生产行业增加1000人。休闲和酒店行业的就业人数在此前两个月增长逾300万人，7月仅增长3.8万人。

　　这一系列数据已经表明，随着全美疫情的反复，重返职场的民众正在大幅降低，美国就业市场的复苏脚步被严重拖慢。

　　目前，疫情在美国的肆虐步伐仍未停歇，用俄亥俄州州长迈克·德瓦恩的话来说，“它的传播就像野火，非常可怕”，该州已经有近10万人确诊感染。

　　放眼全美，据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据，截至美国东部时间8月5日18时，全美共报告新冠肺炎确诊4811128例，死亡157690例。

　　在接受CNN采访时，美国顶级传染病专家安东尼·福奇博士直言不讳，“美国的新冠肺炎疫情就是世界上最严重的。我们（美国人口）还不到世界总人口的5%，但新冠肺炎感染人数却占到了全球总数的20%-25%”。

　　在如野火般的疫情面前，美国的企业也越来越撑不住了，从另一个方向扯住了美国就业复苏的脚步。根据全美独立企业联合会的一项调查，1/5的美国小企业在用完联邦薪资保护计划贷款后，正在考虑或者已经解雇员工。而另一项由康奈尔大学牵头的民调显示，由于薪资保护计划重返工作岗位的员工中，约1/4已被告知可能会被再次解雇。

　　薪资保护计划，正是过去几个月就业复苏的主要推动力。包括麻省理工学院教授大卫·奥托尔在内的经济学家在7月22日发布的研究报告中指出，作为美国应对疫情的核心经济政策，薪资保护计划将就业人数提高了2%-4.5%。直接向企业提供贷款有助于缓解疫情期间的就业损失，可能帮助挽救了140万-320万个工作岗位。

　　而作为3月出台的《关怀法案》的一部分，薪资保护计划至今已向小企业主提供超过5000亿美元的贷款，但申请截止日期为8月8日，到期日越来越近了，裁员可能是资金枯竭的小企业们唯一的选择。

　　与此同时，每周600美元的失业救助金也已于7月底到期，经济学家约翰·里尔估计，有540万美国人申请失业不久将面临财务危机。

　　而就在各项救助计划告罄时，美国两党对于下一阶段的救助计划仍没个定论。当地时间8月5日，两党的谈判拖入第十天，众议院议长佩洛西、参议院少数党领袖舒默、财政部长姆努钦和白宫办公厅主任梅多斯还在博弈。

　　在失业救助金的金额、是否向州和地方政府提供援助等方面，双方仍然无法达成一致。梅多斯周三甚至对媒体表示，如果民主党和共和党不能在本周末达成协议，纳税人就不用再抱着政府发布第二份刺激计划的希望了。

　　不过，略有希望的是，舒默称，在周二的争吵之后，双方都作出了“让步”。

　　值得注意的是，就在两党对于财政政策争论不休的同时，美国财政部已经扩大了未来几个月的长期债券发行计划。根据财政部周三的说法，将在下周的到期国债再融资操作中发行创纪录的1120亿美元国债，包括3年、10年和30年期国债。

　　一方面，增加长期债券的发行，可以扭转联邦债务余额平均期限缩短的情况；另一方面，根据摩根大通策略师最近的计算，美国国债的平均到期期限已降至2011年以来的最低水平，这意味着借钱也更便宜了。毕竟，随着新一轮经济刺激计划的临近，财政部的资金需求仍存在不确定性。

　　“关键还是要先控制住疫情”，在中国政策科学研究会经济政策研究会副主任徐洪才看来，现在疫情对美国经济的影响非常大，二季度的经济已经说明了问题，三季度的表现也堪忧。现在疫情还没控制住，就匆忙恢复经济、推刺激计划也没有太大用处。

　　8月7日，美国非农就业报告就将正式公布，7月的整体就业情况也将浮出水面。但在难看的7月ADP数据下，美国经济复苏的前景并不乐观。好在，在新一轮经济刺激计划将出未出之际，市场的焦点已经不在就业数据上了，就看两党能否在肆虐的疫情和糟糕的经济形势下退一步海阔天空了。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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