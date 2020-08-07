商务部：上半年服务贸易总体趋稳

本报讯 8月4日，商务部服贸司负责人介绍了今年上半年中国服务贸易总体情况。

今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，会同各部门及时推动出台一系列稳定服务贸易的政策措施并狠抓落实，大力推动服务贸易创新发展，取得积极成效。上半年中国服务贸易规模下降，总体呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-6月中国服务进出口总额22272.8亿元，同比下降14.7%。其中，出口9127.9亿元，下降2.2%；进口13144.9亿元，下降21.7%。主要呈现以下特点：

服务贸易逆差大幅减少。1-6月，中国服务出口降幅趋稳，进口降幅有所加大，出口降幅小于进口19.5个百分点，带动服务贸易逆差下降46.1%至4017.1亿元，同比减少3440.1亿元。

知识密集型服务贸易占比提高。1-6月，中国知识密集型服务进出口9744.3亿元，增长9.2%，占服务进出口总额的比重达43.7%，提升9.6个百分点。其中，知识密集型服务出口5128.7亿元，增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，提升6.1个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，分别增长37.2%、18.7%、15.2%。知识密集型服务进口4615.6亿元，增长8.6%，占服务进口总额的比重达到35.1%，提升9.8个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长31.1%、15.7%。

旅行服务进出口大幅下降。疫情发生以来，各国均采取严格措施限制人员跨境流动，世界范围内旅行服务进出口受到重大影响。1-6月，中国旅行服务进出口5580.8亿元，下降42.9%，其中出口下降45.0%，进口下降42.6%，是导致服务贸易下降的主要因素。

剔除旅行服务，上半年中国服务进出口增长2.1%，其中出口增长3.7%，进口增长0.5%。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，我国服务贸易发展面临严峻形势。下半年，商务部将按照党中央、国务院决策部署，积极深化改革，推进全面深化服务贸易创新发展试点和服务外包示范城市建设，拓展特色服务出口基地，推动服务贸易高质量发展；深入扩大开放，加快制订全国版跨境服务贸易负面清单，在疫情防控常态化条件下办好2020年服贸会，为服务贸易发展注入新活力;加快创新，大力发展数字贸易、线上展览等新兴服务贸易,全力实现服务贸易提质增效。 （步欣）

(责编：李都也(实习生)、李栋)