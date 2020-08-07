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央行：提高政策“直达性” 支持实体经济渡过难关

2020年08月07日07:52  来源：经济参考报
 

　　8月6日，央行发布《2020年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称“报告”）。对于下一阶段主要政策思路，报告提出，要坚持把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，疏通货币政策传导机制，有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”，支持实体经济特别是中小微企业渡过难关、平稳发展。

　　货币政策方面，报告指出稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向。综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率平稳运行，保持货币供应量和社会融资规模合理增长。促进贷款投放与市场主体实际资金需求相匹配，使资金平稳有序地投向实体经济，支持经济增长向潜在增速回归。通过降低综合融资成本、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息等一系列政策，推动金融体系向各类企业合理让利。

　　值得注意的是，“引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率平稳运行”这一提法为首次出现。

　　江海证券首席经济学家屈庆认为，下半年货币政策基调将大概率维持现状，并根据经济形势的变化相机抉择，但从全年来看，货币政策最松和最紧的阶段很可能都已经过去。

　　在经济下行压力加大背景下，制造业、小微企业、民营企业的发展情况备受关注。今年中央层面的多次会议也提出，要增加制造业中长期融资、更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。

　　央行表示，二季度在宏观审慎评估中进一步加强小微企业、民营企业和制造业融资的相关考核，引导金融机构加大对小微、民营企业和制造业的信贷支持。而推动制造业银企对接，加大制造业中长期融资支持也是未来央行货币政策的重点任务。央行还透露，已经为加大制造业中长期融资支持，建立制造业中长期贷款部门协调会商机制。

　　报告专门开辟题为“完善结构性货币政策工具体系”的专栏。该专栏提及，货币政策既可发挥总量政策功能，也可在支持经济结构调整和转型升级方面发挥重要作用。下一阶段，人民银行将进一步有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度，全力支持做好“六稳”“六保”工作，促进金融与实体经济良性循环。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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