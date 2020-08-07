穆迪：2021年企业利润有望随GDP回升

本报讯 国际评级机构穆迪近日发布报告称，2020年中国非金融企业的利润增长将会放缓甚至下降，原因是新冠肺炎疫情削弱经济增长并造成严重的信用冲击。而随着国内生产总值的回升，2021年中国非金融企业利润有望恢复。

穆迪高级副总裁蔡慧称：“预计非金融企业的信用质量将会趋弱，尤其是处于薄弱行业的企业，其受到收入和利润率下降及供应链中断的影响最大。”在此背景下，穆迪在2019年年底的评估基础上调整了对受评中国非金融企业的财务和杠杆率的预测。

调整幅度最大的是汽车及其相关行业、油气及油田服务业的企业，预计该类企业2020年收入和利润将下调15%~30%。穆迪认为，2021年经济环境好转后，汽车制造商和经销商的利润将会逐步恢复。三大国有石油公司的规模、多元化业务、顺畅的融资渠道和政府的大力支持可助其维持稳定的信用质量。随着上述公司的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）因油价上涨而提高，2021年其杠杆率有望改善。

穆迪将化工、建筑与工程、金属与采矿业受评企业的2020年收入与利润预测下调了5%~10%。穆迪指出，今年这些行业中部分企业的收入增长放缓或收入下降将降低其EBITDA利润率，并延迟企业去杠杆进程。预计2020年年底生产活动有望逐步回升。新项目开工、进军新业务和大量未完成订单将推动企业2021年实现收入增长。

食品与饮料业、制造业受评企业的2020年收入与利润预测下调5%左右。穆迪称，疫情及相关的封闭措施降低了需求，并影响了供应链。这两个行业的多数受评企业处于领先的市场地位，并具有强大的分销能力和财务缓冲，这些因素使其业务有望在2020年下半年得以好转。

互联网及科技企业的收入和利润预测各有起落。穆迪将受评互联网服务企业的2020年收入与利润预测上调了5%~10%左右。疫情大幅增加了消费者使用互联网服务的时间和支出，而上述趋势将持续。但网络广告公司的收入与利润预测下调了5%~10%，原因是这些企业受到中国经济增长放缓的影响。

房地产业的合约销售将面临压力，但未来12~18个月多数受评开发商的财务状况将保持抗压能力。房地产业多数受评公司的合约销售将超越整体市场。穆迪预计2020年其收入与债务增速将降至相近水平。随着疫情冲击的消退，2021年房地产行业收入增速将会加快，并高于债务增速。

交通运输和公用事业受评企业的信用趋势将大体保持稳定。穆迪指出，由于中国经济放缓，年内交通流量的回升能否持续尚不确定。电力需求下降对发电企业和电网运营商具有负面信用影响，电价暂时下调将进一步压缩电网运营商的利润率。 （何芬兰）

(责编：李都也(实习生)、李栋)