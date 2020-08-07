山地避暑成旅游业复工首选

本报讯 “我抢了海南机票半年随意飞，你呢？”“我打算去参加亲子科考夏令营。”“我们全家去青海！”随着北京疫情防控取得成果，消费业态全面复工复产，各行各业的人士，包括记者的同事们都在商量着去哪里旅游。近日，一场以“22℃夏天凉爽有约”为主题的长白山山地避暑旅游产品推介会在京举行。

记者了解到，在新冠肺炎疫情突发背景下，长白山积极防控，第一时间暂停开放，并为滞留游客提供免费安置，暂退旅行社质量保证金。待疫情有效缓解后，长白山第一时间全面安全有序开放，不仅保持零确诊、零疑似的“双零”抗疫战绩，更成为吉林省支援湖北医疗队抗疫英雄的指定修养地。“致敬最美逆行者”-牵手长白山·浪漫天地间大型集体婚礼以及“北京大兴-长白山”等多条航线开通，都为长白山旅游复苏按下了“快进键”。

北京市文旅局一级巡视员史安平在致辞中表示，近年来，长白山旅游飞速发展，旅游业真正成为了长白山的美丽经济、幸福产业。在新时代文旅融合发展的背景下，此次推介会对北京、吉林双方旅游资源开发，宣传推广起到了很好的促进作用，并为北京市民提供了优质的文化和旅游线路资源。吉林-北京文旅业界间将以此次推介会为契机，进一步加强交流合作，不断促进两地优势互补，全面构建长期有效合作机制，共同推动双方文化事业和旅游产业的深度协同发展。

“长白山在推动旅游产业深度融合、区域经济高质量发展方面取得了显著成效。”中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢在致辞中说到，“此次发布的长白山山地避暑旅游产品就是顺应当前市场形势和用户需求推出的创新产品，充分彰显了长白山避暑休闲等的优势。”

新华社中国经济信息社副总裁、董事匡乐成表示，旅游行业的全面复工复产体现了我们对抗击疫情取得决定性胜利的决心，也是对“六稳六保”的落实。此次推介会是长白山充分发挥旅游资源优势，聚合国内旅游企业，促进旅游业复产复业的有力尝试。长白山是第一个与新华社民族品牌工程开展全面合作的文旅品牌，中经社作为新华社经济信息服务主体和国家级高端智库，将充分发挥中经社海内外渠道、资源优势和智库优势，助力长白山打造优质国际品牌形象，提升海内外影响力，加强相关金融产品、指数产品开发和信用建设，为文旅产业模式创新做好智力支撑。

北京旅游商会会长徐经仪表示，当前，各地文旅产业已现复苏态势，对旅行商构成重要利好。“‘满血复活、蓄势待发’是长白山旅游对中国旅游人的承诺，也是对疫情趋缓之后，复苏长白山旅游的诠释。”徐经仪指出，长白山有着扎实的品牌基础，是大众眼中绝佳的旅游目的地之一，期待长白山旅游产品能够不断出新，用更多有新意、有特点的旅游产品不断增强品牌影响力。

（何晓曦）

(责编：李都也(实习生)、李栋)