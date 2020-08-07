人民网>>财经

人民币中间价大幅调升314个基点

2020年08月07日08:02  来源：经济参考报
 

　　中国外汇交易中心6日报人民币对美元汇率中间价为6.9438，较前一交易日上调314个基点。当日在岸、离岸人民币对美元即期汇率盘中一度双双升破6.94，最终在岸人民币收报6.9441，较上一交易日小幅下跌89点。

　　美元指数仍是影响人民币汇率走势的重要因素。近期美元指数出现持续下调，从7月末至今频繁触及92区间，跌落至逾两年最低。Wind数据显示，7月以来，美元指数贬值4%，人民币对美元升值约1.5%，上涨势头稳健。自低点算起，近两个月人民币汇率已经反弹近两千点。

　　展望后市，多家机构认为在经济基本面因素和货币政策等多重因素的作用下，人民币汇率中长期走势存在升值方向上的支撑。

　　中信证券首席经济学家褚建芳表示，伴随内外需的进一步修复，我国经济在三、四季度的增长有望恢复至潜在增速水平以上；另一方面，全球风险偏好相对改善，先前受避险情绪所推动的强美元已有一定程度回落。整体来看，人民币汇率在下半年有望进一步小幅走强，有望在多数时间运行在6.8-7.2的区间中枢下沿。

　　东方金诚研报认为，市场对美经济预期下修，对美元指数带来一定压力，短期内，在复杂多变的国际环境下，人民币波幅扩大将成为一种正常状态。随着美元避险需求下降，中国宏观经济态势良好及中美利差保持高位，跨境资金有望总体保持净流入状态，从而对人民币汇价进一步上行提供支撑。

　　高盛研报认为，在主要经济体中，中国是为数不多的无风险债券收益率仍高于历史低位的国家之一，而此时人民币资产市场的估值优势得以显现，这是吸引外资的核心因素，并使得中国债券类资产吸引力进一步上升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved