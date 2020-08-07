人民币中间价大幅调升314个基点

中国外汇交易中心6日报人民币对美元汇率中间价为6.9438，较前一交易日上调314个基点。当日在岸、离岸人民币对美元即期汇率盘中一度双双升破6.94，最终在岸人民币收报6.9441，较上一交易日小幅下跌89点。

美元指数仍是影响人民币汇率走势的重要因素。近期美元指数出现持续下调，从7月末至今频繁触及92区间，跌落至逾两年最低。Wind数据显示，7月以来，美元指数贬值4%，人民币对美元升值约1.5%，上涨势头稳健。自低点算起，近两个月人民币汇率已经反弹近两千点。

展望后市，多家机构认为在经济基本面因素和货币政策等多重因素的作用下，人民币汇率中长期走势存在升值方向上的支撑。

中信证券首席经济学家褚建芳表示，伴随内外需的进一步修复，我国经济在三、四季度的增长有望恢复至潜在增速水平以上；另一方面，全球风险偏好相对改善，先前受避险情绪所推动的强美元已有一定程度回落。整体来看，人民币汇率在下半年有望进一步小幅走强，有望在多数时间运行在6.8-7.2的区间中枢下沿。

东方金诚研报认为，市场对美经济预期下修，对美元指数带来一定压力，短期内，在复杂多变的国际环境下，人民币波幅扩大将成为一种正常状态。随着美元避险需求下降，中国宏观经济态势良好及中美利差保持高位，跨境资金有望总体保持净流入状态，从而对人民币汇价进一步上行提供支撑。

高盛研报认为，在主要经济体中，中国是为数不多的无风险债券收益率仍高于历史低位的国家之一，而此时人民币资产市场的估值优势得以显现，这是吸引外资的核心因素，并使得中国债券类资产吸引力进一步上升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)