下半年债转股加速落地 业内:扩大市场化债转股资金来源

原标题：机构紧锣密鼓推进 下半年债转股加速落地

作为降杠杆的主力军，市场化债转股下半年将加码推进。《经济参考报》记者采访多家债转股实施机构了解到，今年债转股客观需求加大，机构已经储备了多个项目，下半年将加快落地节奏。与此同时，在钢铁、煤炭、化工、交通运输等传统主流项目之外，更多机构也将目光投向了战略性新兴产业以及基建相关行业，并且助推产业重组整合。业内人士建议，为了更好发挥债转股的积极作用，应进一步扩大市场化债转股资金来源。

客观需求上升 下半年将加速推进

据中国人民银行数据，截至2019年年底，市场化债转股投资规模超1.4万亿元。记者也注意到，今年以来，已经有中国船舶、中金黄金、华菱钢铁、中国动力、华北制药等多家公司市场化债转股落地。

中国诚通控股集团有限公司（下称“中国诚通”）副总裁朱跃表示，目前我国去杠杆的政策已取得初步成效，实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大，涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等近30个行业。但对比国际，我国企业杠杆率依然高于发达国家水平，债转股作为发展型去杠杆的需求将长期存在。尤其是今年以来，由于受疫情冲击影响以及全球经济增长放缓、国际经贸关系摩擦等多方面复杂原因，一些行业面临经营困难、现金流紧张、资本金缺乏等问题，债转股作为补充权益资金的有效手段，客观需求有所上升。

值得注意的是，国有企业作为“去杠杆”的重中之重，是债转股的主力军。根据财政部最新发布的数据，今年6月末，国有企业资产负债率为64.6%。

多家债转股实施机构负责人表示，下半年将加快推进项目落地。“上半年，疫情对实施机构工作方式和工作效率造成一定不利影响。建信投资积极应对，充分发挥建行集团协同优势，仍实现了多个项目的落地，并相继储备了一批优质项目。下半年推进的力度会加大，预计将有更多项目落地。”建信金融资产投资有限公司（下称“建信投资”）有关负责人称。

中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）有关负责人也表示，2020年上半年受疫情影响，中国国新市场化债转股工作主要以项目开发和前期调研为主，项目涉及IPO、资产重组及分拆、港股回A股以及地方国企项目等，已立项市场化债转股项目3个，涉及金额30亿元；已决策项目1个，金额10亿元。下半年中国国新将对33个重点项目进行深度跟进，涉及投资金额近130亿元。

朱跃透露，下半年，中国诚通债转股基金将密集“走出去、请进来”，加快项目拓展力度，为投资工作打开空间。目前，基金已储备了众多债转股项目，总金额过百亿元。有多个项目已经基本达成一致，进入了尽职调查甚至是协议谈判阶段。下半年将加快现有项目的落地速度，尽快扩大投资规模。

项目布局悄然生变 助推产业整合重组

在债转股加速落地的同时，机构相关布局也悄然生变，传统的钢铁、煤炭、化工、交通运输项目仍是主流，但战略新兴产业及基建相关产业链行业开始吸引更多目光。

朱跃表示，中国诚通债转股基金总的投资方向是国家债转股政策的“三个鼓励”，即鼓励投向因周期性暂时困难的企业、高负债战略性新兴产业领域的成长企业、高负债关系国家安全的战略性企业，要求做到各行业、各龙头企业全覆盖。“在战略性新兴产业企业中，投资了节能环保产业的龙头企业中节能实业，已经投资决策的某央企新能源行业子公司，还设立专项防疫基金投资武汉‘两山’医院建设单位中建三局债转股项目。”他透露。

建信投资债转股项目布局持续在优化中。相关负责人表示，建信投资高度重视对战略新兴产业、先进制造业领域的支持，持续加大资源投入力度，已有许多项目在推进落地。他还表示，今年也更多在基础设施建设相关领域发力，储备数十个项目，预计下半年将加快落地。

“随着债转股业务的深入推进，债转股项目的实施选择将从相对普遍性向结构性、重点性转变，行业、企业的选择将更加具有针对性和聚焦性，将重点在落实‘六稳’和 ‘六保’工作中发挥更大作用。”朱跃表示。

值得注意的是，当下我国部分传统行业集中度不高，债转股在行业整合升级也将发挥更多作用。国务院国资委新闻发言人彭华岗在近日的国新办新闻发布会上表示，下半年，国资委将进一步积极推动粮食储备、油脂油料加工、海工领域的央企专业化整合。

“我们在传统产业市场化重组方面，做了较多的布局和储备。”朱跃举例说，在装备制造方面，储备了国内工程机械行业前4名中的2个项目，航空航天、农业领域的多个国内龙头公司项目。

从减负债更多转向完善公司治理

中国国新相关负责人认为，市场化债转股不是为了简单的减负债而减负债，应该将降杠杆、减负债与深化企业体制机制改革有效结合，推动企业进一步明确发展战略、聚焦主业和打造核心竞争优势。中国国新将资产重组、引进战略投资者、混合所有制改革等一系列改革创新举措与实施债转股有效结合，切实推动被投企业降本增效、转型升级，不仅充分发挥了国有资本运营公司的试点作用，也为做强做优做大国有资本作出了积极贡献。

朱跃也预计，今后债转股业务将从前期的重视快速开展业务规模逐渐转向公司治理，标的企业除了提出资金需求外，对债转股实施机构能否提供战略资源提出了更高要求。

建信投资有关负责人表示，目前债转股很大一部分项目集中于优质企业和优质资产。这些企业的需求也是多元的。在部分优质项目中，建信投资以债转股为契机，帮助企业完成混合所有制改革。

多位业内人士建议，为了更好发挥债转股的积极作用，应进一步扩大市场化债转股资金来源。朱跃表示，定向降准政策起到了撬动社会资金开展债转股业务的作用。目前，定向降准资金已经基本使用完毕，因此，建议可以进一步研究从再次定向降准以及补充国有资本运营公司资本金等多方面对债转股工作给予更有力的支持。

(责编：李都也(实习生)、李栋)