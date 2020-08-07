财政部：上半年减税降费超1.5万亿元

财政部8月6日发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称“报告”）显示，上半年实际减税降费超1.5万亿元。截至7月31日，抗疫特别国债累计发行10000亿元，顺利完成10000亿元发行任务。

报告称，今年积极的财政政策措施，一是适当提高赤字率，明确发出积极信号；二是适度加大政府债券发行力度，增加政府投资，对冲经济下行压力；三是加大减税降费力度，对冲企业经营困难；四是加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力；五是加强预算平衡，对冲疫情减收影响。

报告显示，上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。其中，今年新出台的支持疫情防控和经济社会发展的政策措施新增减税降费8941亿元，2019年已出台政策在2020年翘尾新增减税降费6104亿元，有效对冲了疫情影响，对纾解企业困难、支持复工复产和经济平稳运行发挥了重要作用。

债券发行方面，截至7月31日，地方政府已发行债券37586亿元，其中一般债券12902亿元、专项债券24684亿元。截至7月31日，抗疫特别国债已累计发行10000亿元。

三大攻坚战支持力度也在加大。其中，2020年安排财政专项扶贫资金1461亿元已全部下达，连续5年保持每年200亿元增量。

展望下半年的财政政策，报告指出，财政政策要更加积极有为、注重实效，保障重大项目建设资金，注重质量和效益。

一是千方百计稳定和扩大就业。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动专账资金和失业保险基金，用好用足抗疫特别国债和地方政府专项债券，重点支持带动就业能力强的补短板项目。

二是聚焦打赢脱贫攻坚战，持续改善民生。资金进一步向“三区三州”等深度贫困地区、挂牌督战地区和受疫情影响较重的地区倾斜。

三是落实落细减税降费政策，支持市场主体纾困发展。不折不扣落实好今年新出台的各项减税降费政策措施，使企业切实享受到政策红利。

四是多措并举保粮食能源安全。强化耕地保护与农田水利建设。

五是以创新发展和产业升级保产业链供应链稳定。鼓励加大设备更新和技改投入，推动传统制造业优化升级，引导资本、资源向战略关键领域聚焦，促进产业链向中高端迈进。

六是兜牢“三保”底线，保基层正常运转。用好中央财政统筹新增赤字、以前年度结转资金、压减本级支出腾出的财力，加大对地方支持力度。

(责编：李都也(实习生)、李栋)