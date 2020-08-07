原标题：美基本面走弱拖累金融市场

新冠疫情暴发在全球造成广泛影响，美国成为目前感染人数最多的国家，美联储和美国政府祭出了全球规模最大的救助措施。

美联储在3月份通过紧急降息把联邦基金利率降至0.25%的超低水平，并实施无上限的量化宽松措施向市场注入大量流动性。随着资金市场流动性紧张得到缓解，美元从一度显著上涨转为回落。与疫情前相比，美国国债收益率的显著下降使美国与其他发达经济体国债收益率差收窄，尽管欧洲和日本等经济体有大量的国债收益率为负，但美国国债对外国投资者的吸引力显著降低。

当前，美国应对疫情失当，在疫情尚未有效控制之际就忙于放开经济，导致疫情再次反弹，使经济重启进程被迫减速。相比之下，除了东北亚对疫情实现较好控制之外，欧洲在第一波疫情之后也实施了较为有效的应对措施，成效明显好于美国。欧盟还在近期通过了7500亿欧元的复苏基金方案，不仅为欧盟经济复苏提供了难得的资金支持，还进一步加深了欧盟财政一体化进程，对于欧盟的长期发展构成利好。

由于美国与欧洲和亚太等主要经济体相比基本面显著变差，近期美元持续贬值，从7月初的97点上方降至7月底的93点左右，更是大幅低于3月份创下的102.99点的近期高点。因为美国经济基本面恶化，美国经济复苏面临不确定性，市场认为美元的避险功能正在减弱，进而侵蚀到美元储备货币地位。

同时，以美元计价的黄金期货价格大幅走高，主力合约已经突破每盎司2000美元的关口，多家机构继续看好黄金价格走势，黄金成为当前市场追逐的避险品种。

基于美国经济基本面相对走弱的判断，一些研究机构认为，美国股市好于其他市场的基础也正在发生动摇，美元汇率的走软预计将进一步带动资本从美国流出，流向基本面较好且能带来较高回报的市场。

此外，从美联储高管的表态看，美国宽松的货币政策将至少会维持两年左右。如果美元在今后多年持续维持弱势，资金从美国大规模转移到其他国家，国际资本市场无疑会迎来新的周期。

目前，多个市场研究机构建议投资者更多投资于欧洲、日本、亚洲新兴市场国家以及大宗商品市场。预计这些国家的货币将会呈现升值趋势，股市可能迎来外资的追捧，为出现牛市提供了有利的外部条件。

值得一提的是，中国资本市场相对独立和稳健，近期中国股市和债券市场的走势在一些外国投资者的眼中开始具备避险资产的特征，这将显著提升中国资产的吸引力。

美国经济增长复苏需要宽松货币政策的支撑，美国股票尤其是科技股的估值已经居于高位，开始引发对估值泡沫的担忧。

（刘亚南）

(责编：李都也(实习生)、李栋)