避险需求上升 国际金价连创新高

在前一个交易日突破每盎司2000美元关口后，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价5日再创新高，比前一交易日上涨28.3美元，收于每盎司2049.3美元，涨幅为1.4%。

今年以来，纽约黄金期货价格累计涨幅已近35%。市场分析人士认为，新冠疫情持续蔓延下市场避险需求上升，货币宽松背景下美元走低、通胀上行预期升温，加上世界多地债券收益低迷，是金价不断走高的主要原因。

由于疫情蔓延下世界经济复苏前景堪忧，全球股市剧烈震荡，作为避险资产的黄金受到投资者追捧。多国央行为缓解疫情冲击而加大宽松货币政策力度，导致债券收益率下滑，这也令黄金相对更具吸引力。

同时，美元疲软也推升了以美元计价的黄金价格。受美联储实施超低利率和宽松货币政策、美国财政赤字大幅增加以及美国疫情反弹令经济承压等因素影响，美元汇率近期大幅走低。衡量美元对欧元、英镑等六种主要货币汇率走势的美元指数5日下跌0.55%，尾市收于92.8665。这一反映美元汇率整体强弱的指数7月累计跌幅超过4%，创近10年来最大跌幅。

此外，金价稳步上扬也吸引了更多增量投资。世界黄金协会最新发布的黄金需求趋势报告显示，今年上半年，全球黄金总需求虽较2019年同期略有下降，但全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）流入加速，总流入量达到创纪录的734吨。各国央行与政府为应对疫情而采取降息和购买资产等措施对市场进行大量流动性注入，是推动黄金ETF流入量上升的主要因素。

世界黄金协会市场信息咨询部的路易丝·斯特里特认为，新冠疫情为黄金投资创造了一场“完美风暴”，史无前例的流动性注入和创纪录的低利率大幅降低了黄金持有成本。今年上半年，随着全球黄金ETF流入量达到历史高点，黄金价格随之飙升。他指出，持续的不确定性和疫情进一步蔓延意味着，在可预见的未来，黄金的避险优势将继续吸引投资者。

美国银行全球研究部分析认为，疫情带来的不确定性将继续支撑避险需求，金价在未来18个月内或将飙升50%，达到每盎司3000美元左右，而其他贵金属也将受益。

高盛日前上调了金价预测，认为投资者将继续寻求避风港，金价涨势有望因此持续，未来12个月内可能攀升至每盎司2300美元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)