疫情反弹拖累 美国就业市场复苏陷入停滞

据法新社报道，受疫情反弹形势的影响，美国多地的复工遭到打击，美国就业市场复苏陷入停滞，7月私营部门就业数据远不及市场预期。

当地时间8月5日，安德普翰（ADP）人力资源服务公司公布的数据显示，7月份美国私营部门新增就业岗位数量为16.7万个，大幅低于市场预期的188.8万个和6月份向上修订后的431.4万个。分析认为，美国私营部门的就业复苏在7月份明显放缓。

ADP报告显示，在7月，几乎所有工作岗位的增长都来自提供服务的部门，其中包括教育、保健、休闲和接待服务，因为一些州在新冠肺炎疫情反弹之前的几周内放宽了限制。同时，建筑业职位减少了8000个，自然资源和采矿业减少了1000个就业岗位。在所有行业中，中型企业面临最大的压力，上个月裁员约25000人，而小型或者大型企业皆有招聘增加。

此前6月ADP数据从236.9万人上修至431.4万人。据测算，虽然6月数据增加了近200万，即便如此叠加5月的334万新增数据，仍远低于3月和4月份失去的1970万个就业岗位，足以显示美国经济目前的尴尬状态。

6月份，美国失业率为11.1%，较此前出现了一些反弹迹象。但令人担忧的是，自7月中旬以来，美国新冠肺炎确诊病例数的激增正在损害经济复苏，导致一些州暂停重启，甚至回到此前的封锁状态。这让离开工作岗位的劳工重返职场的过程大幅趋缓，拖慢美国就业市场的复苏脚步。

当地时间8月7日晚间，美国劳工部将公布备受关注的非农就业人数。机构预计，继上个月创纪录的增加了480万个就业岗位之后，此次料将增加148万个。美国总统特朗普3日“剧透”称，此次非农就业数据将非常巨大，暗示对非农数据很满意。

然而这一预测遭到了许多经济学家的质疑，最为激进的预测甚至考虑了7月非农数据为负的情况。牛津经济研究院资深美国经济学家莉迪亚·布苏尔表示，她预计周五的报告将显示非农就业岗位减少28万个，而不是增加。

5日公布的7月份美国ISM服务业指数中的就业指数从43.1跌至42.1，连续第五个月处于萎缩区间，而且萎缩幅度不断加深。此前公布的ISM制造业指数的就业分项指数连续12个月萎缩，也与服务业的就业指数一致，说明劳动力市场复苏不利。

(责编：李都也(实习生)、李栋)