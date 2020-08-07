吸湿速干衣质量调查:安德玛、匹克、361°等大品牌均存问题

中新经纬客户端8月6日电 近年来，吸湿速干衣类产品受到消费者的追捧。吸湿速干衣的功能性主要体现在其吸湿性与速干性两个方面。据了解，市场上销售的吸湿速干产品的吸湿性、速干性等指标不符合相关标准或与宣称不符的情况时有发生，且品牌间价格差距明显。

据北京市消费者协会网站6日消息，北京市消费者协会对吸湿速干衣产品开展了商品比较试验。经测试，网购的40件吸湿速干衣样品，有12件存在质量问题，其中特步短袖针织衫、匹克篮球短套装、361°运动九分裤等存在问题。

据介绍，本次比较试验样品由北京市消费者协会组织工作人员以普通消费者身份从天猫、京东、唯品会、苏宁易购、亚马逊、拼多多等电商平台购买，涉及40个品牌中销量较高的40件吸湿速干衣样品，购买价格从47.81元至1499元不等。

经测试，网购的40件吸湿速干衣样品，有12件存在质量问题。其中，1件样品产品标识存在瑕疵；1件样品耐碱汗渍色牢度项目未达到国家标准要求；11件样品的吸湿速干性能差，其中10件样品的吸湿性能不符合国家标准，2件样品的速干性不符合国家标准。25件样品网页宣传具有吸湿或速干功能而吊牌未标注，其中8件样品吸湿或速干性能未达到国家标准要求，涉嫌夸大宣传。具体如下：

——产品标识。产品标识是在产品或包装上标示的信息和内容，应符合标准GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》的要求。经核实，40件样品中有1件样品不符合标准要求，主要是样品不同形式的产品标识中规格号型标注不一致。

——耐碱汗渍色牢度。耐碱汗渍色牢度是指纺织品在碱性汗液中的颜色保持程度。经测试，40件样品中，有1件样品耐碱汗渍色牢度项目不符合国家标准要求，为UNDER ARMOUR(安德玛)的男式针织运动服装。

来源：北京市消协网站

——吸湿速干性。吸湿速干性是指衣物把身体产生的汗水迅速吸收，尽量排向外层并尽快挥发，使身体保持干爽的性能。

本次比较试验中，网购的40件样品均在网页宣传或吊牌宣传上明示了具有吸湿性、速干性或吸湿速干功能。经测试，11件样品未达到标准要求，吸湿速干性较差。其中，仅明示速干性(快干性)的样品有13件，全部达到标准要求；既明示吸湿性又明示速干性(快干性)的样品有27件，11件未达到标准要求。

上述11件问题样品包括，MAMMUT男短袖衬衫、Marmot男式衬衫、Lafuma(乐飞叶)T恤、MIZUNO(美津浓)圆领短袖T恤、奥索卡T恤衫、茵宝UMBRO短袖文化衫、诺诗兰兰利女式快干短袖T恤、亚瑟士女士运动紧身长裤、特步短袖针织衫、匹克篮球短套装、361°运动九分裤。

来源：北京市消协网站

在这11件吸湿速干性差的样品中，吊牌未标注吸湿速干功能，网页宣传宣称具有该功能的样品有8件。吊牌和网页宣传均宣称具有该功能的样品有3件。

北京市消协提示，消费者购买服装产品时要注意查看产品的使用说明(即产品吊牌)，内容是否齐全、标识是否准确规范。购买具有吸湿或速干等功能的产品时，还需查看其使用说明是否标明具有特殊的功能。不要盲目相信网络宣传。

消费者购买具有吸湿速干功能的服装时，应索要并留存购物凭证，以便出现质量问题后能够有效维护自身的合法权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)