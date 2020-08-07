财政部：适当提高赤字率 从2.8%提至3.6%以上

中新经纬客户端8月6日电 6日，财政部发布2020年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，将财政赤字率从2.8%提高至3.6%以上，赤字规模比2019年增加1万亿元，达到3.76万亿元，稳定并提振市场信心。

财政部表示，2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，中国经济运行面临巨大挑战。全党全军全国各族人民同舟共济、顽强拼搏，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，努力在危机中育新机、于变局中开新局，疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。中国在全球范围内率先控制住了疫情，率先实现了全面复工复产，上半年国内经济先降后升、稳步复苏，二季度以来经济运行逐月好转，主要指标恢复性增长，积极因素明显增多，就业民生保障有力，市场预期持续向好，社会发展大局稳定。2020年上半年中国国内生产总值(GDP)同比下降1.6%，其中一季度同比下降6.8%，二季度同比增长3.2%。

财政部指出，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，财政部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用。今年积极的财政政策措施，概括起来主要是发出一个“信号”，做好四个“对冲”：

一是适当提高赤字率，明确发出积极信号。将财政赤字率从2.8%提高至3.6%以上，赤字规模比2019年增加1万亿元，达到3.76万亿元，稳定并提振市场信心。

二是适度加大政府债券发行力度，增加政府投资，对冲经济下行压力。安排地方政府专项债券3.75万亿元，比2019年增加1.6万亿元。同时发行1万亿元抗疫特别国债。截至7月31日，地方政府已发行债券37586亿元，其中一般债券12902亿元、专项债券24684亿元。截至7月31日，抗疫特别国债已累计发行10000亿元。上半年，完成一般国债发行22525.1亿元。开展国债做市支持操作6次，涉及券种13只，操作额114.4亿元，其中随买3只国债10.2亿元、随卖10只国债104.2亿元。

三是加大减税降费力度，对冲企业经营困难。在继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等的同时，强化阶段性政策，出台实施支持疫情防控保供和复工复产的税费政策并延长执行期限，延缓小微企业、个体工商户所得税缴纳，延长阶段性减免社保缴费政策。预计全年为市场主体新增减负超过2.5万亿元。

四是加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力。中央对地方转移支付增长12.8%，支持地方尤其是困难地区正常运转。新增加的财政赤字和抗疫特别国债资金全部安排给地方，建立特殊转移支付机制，加快直达资金预算下达。6月底前已将具备条件的直达资金全部下达地方。五是加强预算平衡，对冲疫情减收影响。坚持政府过紧日子，大力压减非急需非刚性支出，切实保障基本民生支出和重点领域支出。加强预算平衡和政府债务管理，增强财政可持续性，牢牢守住风险底线。

财政部表示，按照这一部署要求，各级财政部门统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，从“质”和“量”两方面发力，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，做好财政支出力度的“加法”、政府过紧日子的“减法”、提质增效的“乘法”、防范化解政府债务风险隐患的“除法”，促进实体经济纾困发展，支持打赢三大攻坚战，坚持保障和改善民生，切实兜牢“三保”底线，继续深化财税体制改革，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)