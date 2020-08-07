麻辣财经：充电桩，怎样才能装得上、用得好？

日前，北京市小客车指标调控管理办公室发布消息，从8月1日起，北京市面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标。

这一举措，让很多北京人感到欣喜，特别是那些无车家庭，“摇号”摇了好几年都没中，现在专门为这些家庭增加名额指标，是缓解市民“购车难”更合理的解决方案。

面向无车家庭新增的2万个购车指标，全部是新能源汽车。国家发展改革委副主任宁吉喆表示，下半年，我国将推动汽车和家电消费转型升级，鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。

我国新能源汽车发展，至今已近10年。10年间，新能源汽车从无到有，包括充电桩等基础设施和续航能力等都有了大幅度提升，与燃油车相比，各方面都已经成熟。我国新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续5年居世界首位，累计推广新能源汽车超过450万辆，占全球50%以上。

新能源汽车实现快速发展，充电桩建设功不可没。

统计显示，截至今年6月底，全国已累计建设充电站3.8万座、换电站449座，建成各类充电桩132.2万个，数量居全球第一。

虽然总量十分可观，但大家还是觉得充电桩用起来不那么方便：一方面，受限于车位不足、电力增容难，私人充电桩安装率偏低；另一方面，公共充电桩存在布局不完善等问题，使用体验不佳。

充电桩，怎样才能装得上、用得好？近日，麻辣财经记者在北京、上海、广西等多地进行了调查采访。

目前约有31.2%的新能源汽车，未能随车配建充电桩

“早就想买新能源汽车，可总是担心充电难。看到写字楼地库新增了10多个公共充电桩，我终于下定决心了！”受益于充电桩建设不断提速，上海市民李峰前不久得偿所愿，买下一台新款纯电动汽车。

国家电网的建设实践表明，投资建设1元充电桩，可带动7倍多的新能源汽车消费，溢出效应明显。今年，国家电网启动的新一轮充电桩建设，计划投资27亿元、新增充电桩7.8万个，有望带动新能源汽车消费超过200亿元。

南方电网日前宣布，未来4年将投资251亿元，建成150座大规模集中充电站、38万个充电桩，据测算，由此可带动电网建设、元器件及设备制造等相关产业投资约2000亿元。而按照相关研究机构预估，未来10年，中国充电桩设备和服务市场规模有望超过5000亿元。

“加快充电桩建设，将间接拉动新能源汽车产业链投资需求，形成杠杆撬动效应。”国家发改委综合运输研究所助理研究员乔婧认为，撬动新能源汽车消费和投资，既能带动动力电池、机械制造、橡胶玻璃、新材料等上中游行业投资，也能释放电池回收、维修销售等服务业的投资需求。

加快充电桩建设，助力新能源汽车推广，还能推动我国清洁能源革命和绿色交通发展。近年来，交通运输行业石油消费占比近60%。中汽中心预测，到2035年，我国纯电动乘用车保有量有望接近1亿辆，促进新能源汽车与可再生能源高效协同，可有效降低我国原油对外依存度。

目前，约有31.2%的新能源汽车未能随车配建充电桩。这些用户的充电需求怎么解决？

“家里的车位按年续租、没有产权。按以往经验，物业很难允许安充电桩，可这次却痛快地签了安装协议。”前不久，家住北京市某小区的李喆终于在家门口安上了充电桩。这得益于北京出台的相关规定：用户安装充电桩时，物业需指定专人配合新能源小客车生产企业和属地供电公司勘查现场，提供相关材料，配合相关手续。

然而，老旧小区往往车位十分紧张，有的车位比甚至达到5∶1，车主很难享有固定车位。据充电联盟数据，截至今年6月，约有31.2%的新能源汽车未能随车配建充电桩，相比之前改善并不明显，其中，老旧小区充电桩建设是“老大难”。

即使是新小区，个人安充电桩也不那么容易。一些小区担心电动汽车充电有安全隐患，物业便以电容不足为由，拒绝了住户的安装申请。

为破解难题，不少城市已经在探索一些有效路径。

以公桩替代私桩。通过与物业合作经营、服务费分成，一些老旧小区“见缝插针”，尝试以公桩替代私桩，解决住户充电需求。去年，上海宝山区宝钢八村物业利用有限的空地，引入了6台智能公共充电桩，业主徐青怡说，“只要登录APP，就能查看电桩使用情况，闲置的时候去充电就行。”

充分挖掘车位潜力。广西柳州市机关三大院，是有20多年历史的老旧小区，停车位向来紧张。高效利用边边角角，小区成功规划出35个新能源汽车充电车位，类似宝骏E100这样的小型电动车可轻松停放。同样的“腾挪法”还被运用在柳州市东城印象小区：两个立柱之间的空隙、不方便车辆进出的闲置空间全部进行了优化，在513个停车位基础上，增加了10%的充电车位。

提升私桩安全性。2018年7月，由北汽新能源牵头的“卫蓝社区产业联盟”成立，囊括了整车厂、物业服务企业、充电服务商、电力公司等多家产业链上企业。为消除私桩安全隐患、明确责权利，争取物业配合，该联盟正推动编制严格的充电桩安装标准规范，后续将为行业和国家标准的出台提供支撑。

鼓励商业模式创新，支持充电桩共建共享

记者在调查中发现，尽管公共充电桩规模较以前明显增加，但用户充电依然存在一些烦恼。一边是用户体验不佳，一边是公桩使用率不高、行业盈利不理想。

在行业发展初期，一些运营商追求“跑马圈地”，缺少科学规划，使得一些充电桩位置偏远、使用率低。新能源汽车国家大数据联盟的调研数据显示，37%的新能源汽车用户充电需驾驶超过3公里，45%的公共充电场站月服务车辆小于50辆。

“当前，我国公共充电桩行业功率利用率平均只有4%左右。一般而言，利用率要达到10%—15%才能实现盈利。”中国电力企业联合会标准化管理中心主任刘永东说。

能不能让汽车充电像加油一样，几分钟内搞定？采用换电模式，可破解充电时间长的难题。

车辆缓缓驶入，升降机将底部电池取下，换上充满电的电池，一气呵成、电量满满！在厦门市奥动电吧换电站，出租车师傅贾相龙高兴地说： “换一次电只用3分钟，比充电方式能省1小时，一天能多拉六七十元的活，电池寿命也更有保障。每月换电花费55元，比烧油便宜得多！”

在北京，出租车采用换电模式后，日均订单数量增长了25%，运营里程提升了38%，司机收入增加了30%。北京汽车蓝谷营销服务有限公司副总经理王春风介绍，单个换电站投入约300万元，两年半可收回成本。

换电模式，当前主要应用于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域，也正逐步向个人使用领域延伸，像蔚来汽车已在一些城市中心区域推出换电站。“在确保安全的前提下加快快充、智能充电、高效率换电等技术开发应用，可有效破解充电时间长的难题。不过，由于起步不久，换电模式的成本投入、技术安全性、电池耐久性等问题尚待观察和解决。” 中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长许艳华认为。

换电之外，不少运营商近年来还依靠加强技术创新、模式创新推出多元化的充电设施运营模式，为充电桩建设打开了新的思路与空间。

5月底，北京房山区的马涛成为“e充电”个人桩合伙人。6月份充电桩共享10余次，除去电费成本及平台抽成累计净收益60余元，“自己充了230多千瓦时，自用电费大约110元，算下来一个月就只用交50多元电费。”

“电网低谷时段充电、高峰时段放电，车变成移动‘充电宝’，通过充放电差价赚取收益。”在上海市嘉定区工作的闫女士，将新能源车停靠在一台V2G充电桩前，插好充电枪后，在“e充电”APP上设定用车时间和最低电量，开始参与电网互动。

“汽车充电是一个连接和交互的过程，车辆大数据、电池电机电控大数据、用户行为大数据、能源大数据都能被收集到充电网，并在云端分析、转移、应用。”于德翔认为，深度连接“人、车、能源”的充电网，是行业未来的发展趋势。

国家发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，下一步，将鼓励商业模式创新，结合老旧小区改造、城市更新等工作，引导相关方联合开展充电设施建设运营，支持居民区多车一桩、相邻车位共享合作模式，加强新型充电技术研发，提高充电服务的数字化和智能化水平。

(责编：李都也(实习生)、李栋)