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服务国内国际双循环 中欧班列连续3个月开行超千列

2020年08月07日08:32  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月7日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉， 7月份，中欧班列继续保持强劲增长，累计开行1232列、发送货物11.3万标箱，同比分别增长68%、73%，连续3个月开行超千列，连续5个月同比实现2位数增长，为稳定国际物流供应链，服务国内国际双循环，助力国际防疫合作作出了积极贡献。

国铁集团货运部负责人介绍，7月份，随着我国经济逐步回暖，外贸货物运输持续增长，中欧班列开行需求十分旺盛。铁路部门坚决贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署，发挥中欧班列分段运输、不涉及人员检疫的优势，充分利用口岸和通道能力，全力承运进出口货物，累计开行1232列、发送货物11.3万标箱，同比分别增长68%、73%，综合重箱率98.8%。其中，去程724列、6.7万标箱，同比分别增长74%、79%，重箱率100%；回程508列、4.6万标箱，同比分别增长60%、65%，重箱率97.1%，班列开行总数及去程、回程班列数量再创单月历史新高，呈现持续快速增长态势。

该负责人指出，为更好地服务我国外贸企业，助力稳外贸稳外资，铁路部门采取了一系列有效措施，努力推动中欧班列高质量发展。

一是深化国际合作。与沿线各国铁路企业加强沟通，建立了疫情期间定期视频会议机制，与境外铁路企业共同采取措施，强化国际联运协调，共保中欧班列国际物流通道稳定畅通。

二是加强运输组织。动态掌握市场需求，根据通道能力情况科学制定月度、每周班列开行方案，确保应运尽运，助力企业全面复工达产。

三是提升通关效率。在全国铁路各口岸站成功投用95306“数字口岸”系统，实现铁路与海关数据网上共享、通关状态自动反馈等功能，铁路国际联运更加高效便捷，铁路口岸通关效率显著提升。

四是支援国际防疫。将国际合作防疫物资运输纳入重点保障范围，实行优先承运、优先装车、优先挂运，做到快装快运，截至7月底，累计运送防疫物资497万件、3.9万吨，有力支援了国际疫情防控。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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