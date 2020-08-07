财政部：上半年实际减税降费超1.5万亿

人民网北京8月7日电 （任妍）近日，财政部发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，报告显示，上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。其中，今年新出台的支持疫情防控和经济社会发展的政策措施新增减税降费8941亿元，2019年已出台政策在2020年翘尾新增减税降费6104亿元，有效对冲了疫情影响，对纾解企业困难、支持复工复产和经济平稳运行发挥了重要作用。

一是支持疫情防控物资保障，对疫情防控重点保障物资生产企业全额退还2020年1月1日以后的增值税增量留抵税额，截至5月，累计退税102.02亿元，增加企业现金流，鼓励扩大保障物资生产。

二是帮扶小微企业和个体工商户渡过难关。3月1日，实施小规模纳税人减免增值税政策，截至5月，新增减税104.86亿元，享受增值税减免的企业和个人191万户。

三是促进企业复工复产。1月1日起，实施对受疫情影响较大交通运输、生活服务等行业免征增值税政策，截至5月，新增减税110.54亿元，28.18万户企业受益；地方政府对符合条件企业实施房产税和城镇土地使用税困难减免政策，新增减税156.25亿元。

四是减免企业社保费，缓解企业资金压力。2-6月，三项社会保险共减免企业社会保险费5769亿元，缓缴431亿元，有效缓解了企业资金压力。

五是免征部分收费基金，新增降费53.07亿元。1月1日起，实施减免残疾人就业保障金政策，截至5月，新增降费39.11亿元；实施免征文化事业建设费政策，截至5月，新增降费13.96 亿元。

对于下一步工作，财政部表示，围绕保住亿万市场主体这一目标，巩固和拓展去年实施更大规模减税降费的成效，不折不扣落实好今年新出台的各项减税降费政策措施。密切跟踪疫情态势和经济运行情况，强化与税务等部门协同配合，加强涉企收费监管力度，依法依规组织收入，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费和虚增收入，不能因为财政收支矛盾大而乱收费增加企业负担，把该减的税减到位，该降的费降到位，使企业切实享受到政策红利。加强减税降费信息共享，及时研究解决地方和企业反映的突出问题，进一步完善相关政策，更好促进经济平稳运行。

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