财政部：今年以来财政运行逐步回稳向好

人民网北京8月7日电 （任妍）近日，财政部发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，报告称，今年以来，受疫情等多重因素影响，全国财政收入下降较多，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，财政部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，中央和地方预算执行情况较好。

收入方面，上半年全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%。其中，中央一般公共预算收入44347亿元，下降14%；地方一般公共预算本级收入51829亿元，下降7.9%。随着推进复工复产和助企纾困成效继续显现，从4月起，收入累计降幅逐月收窄，呈现持续向好态势；6月份，全国一般公共预算收入同比增长3.2%。增幅由负转正，年内首次实现月度正增长。

支出方面，上半年全国一般公共预算支出116411亿元，下降5.8%，其中，中央本级支出16344亿元，下降3.2%；地方财政支出100067亿元，下降6.2%。

报告指出，地方多渠道盘活国有资源资产带动非税收入增长，涉企收费继续下降。1至6月，全国非税收入下降8%。中央非税收入下降73.3%。地方非税收入同比增长5.6%，其中，地方国有资源资产有偿使用收入和国有资本经营收入增长较多。涉企收费继续下降，行政事业性收费收入下降9.7%，教育费附加等专项收入下降4%，企业负担持续减轻。

此外，财政支出结构进一步优化，重点领域支出得到有力保障。中央部门落实带头过紧日子的要求，大力压减本级有关支出，1至6月中央一般公共预算本级支出下降3.2%，地方一般公共预算支出下降6.2%。受疫情影响，部分项目支出进度比去年同期放缓。但脱贫攻坚、基本民生等重点领域支出，继续得到有力保障。社会保障和就业支出增长1.7%；卫生健康支出中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长67.8%；农林水支出增长7.9%，其中扶贫支出增长18.3%；住房保障支出增长8.3%。

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