财政部：积极财政是一个“信号” 四个“对冲”

人民网北京8月7日电 （任妍）近日，财政部发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，报告指出，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，财政部认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用。今年积极的财政政策措施，概括起来主要是发出一个“信号”，做好四个“对冲”。

《报告》明确，今年积极的财政政策措施，概括起来主要是发出一个“信号”，做好四个“对冲”。

一是适当提高赤字率，明确发出积极信号。将财政赤字率从2.8%提高至3.6%以上，赤字规模比2019年增加1万亿元，达到3.76万亿元，稳定并提振市场信心。

二是适度加大政府债券发行力度，增加政府投资，对冲经济下行压力。安排地方政府专项债券3.75万亿元，比2019年增加1.6万亿元。同时发行1万亿元抗疫特别国债。截至7月31日，地方政府已发行债券37586亿元，其中一般债券12902亿元、专项债券24684亿元。截至7月31日，抗疫特别国债已累计发行10000亿元。上半年，完成一般国债发行22525.1亿元。开展国债做市支持操作6次，涉及券种13只，操作额114.4亿元，其中随买3只国债10.2亿元、随卖10只国债104.2亿元。

三是加大减税降费力度，对冲企业经营困难。在继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等的同时，强化阶段性政策，出台实施支持疫情防控保供和复工复产的税费政策并延长执行期限，延缓小微企业、个体工商户所得税缴纳，延长阶段性减免社保缴费政策。预计全年为市场主体新增减负超过2.5万亿元。

四是加大转移支付力度，对冲基层“三保”压力。中央对地方转移支付增长12.8%，支持地方尤其是困难地区正常运转。新增加的财政赤字和抗疫特别国债资金全部安排给地方，建立特殊转移支付机制，加快直达资金预算下达。6月底前已将具备条件的直达资金全部下达地方。

五是加强预算平衡，对冲疫情减收影响。坚持政府过紧日子，大力压减非急需非刚性支出，切实保障基本民生支出和重点领域支出。加强预算平衡和政府债务管理，增强财政可持续性，牢牢守住风险底线。

此外，在财政政策展望部分，《报告》提出，财政部将扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳住经济基本盘，努力完成全年经济社会发展目标任务。财政政策要更加积极有为、注重实效，保障重大项目建设资金，注重质量和效益。一是千方百计稳定和扩大就业。二是聚焦打赢脱贫攻坚战，持续改善民生。三是落实落细减税降费政策，支持市场主体纾困发展。四是多措并举保粮食能源安全。五是以创新发展和产业升级保产业链供应链稳定。六是兜牢“三保”底线，保基层正常运转。

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