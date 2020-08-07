财政部：2020年新增地方政府专项债券已发行22661亿元

人民网北京8月7日电 （任妍）近日，财政部发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，报告指出，地方政府专项债券加快发行使用，较好发挥对经济的拉动作用。

一是合理把握发行节奏。统筹把握新增专项债券与抗疫特别国债、一般债券发行节奏，妥善做好稳投资稳增长和维护债券市场稳定工作，确保专项债券有序稳妥发行，力争在10月底前发行完毕。

二是优化债券资金投向。坚持专项债券必须用于有一定收益的公益性项目，融资规模与项目收益相平衡。

三是严格专项债券用途。严禁将新增专项债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增专项债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。同时，坚持不安排土地储备项目、不安排产业项目、不安排房地产相关项目。

四是加快债券资金使用进度。依托信息系统，对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控，层层压实责任，督促加快专项债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，既要防止债券资金滞留国库，或沉淀在项目单位，也要确保项目质量，提高债券资金使用绩效，决不能乱花钱。

五是严格落实法定偿债责任。落实地方属地管理责任，省级政府负总责，省以下地方各级政府各负其责。采取综合措施，督促地方政府、主管部门、债券资金使用单位等依法依规履行各自偿债责任，确保法定专项债券不出任何风险。

截至7月31日，2020年新增地方政府专项债券已发行22661亿元，完成全年计划（37500亿元）的60.4%。

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