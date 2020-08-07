财政部：多措并举保粮食能源安全

人民网北京8月7日电 （任妍）近日，财政部发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，报告指出，稳定粮食播种面积和产量，把饭碗牢牢端在自己手上。强化耕地保护与农田水利建设，支持新建高标准农田8000万亩，实施东北黑土地保护性耕作4000万亩。深入推进大豆振兴计划，深化粮食收储制度改革，完善稻谷、小麦最低收购价政策和玉米、大豆市场化收购加生产者补贴机制，支持保障国内粮食供应和市场稳定。

此外，要继续支持页岩气、煤层气等非常规天然气开采利用，支持可再生能源健康发展，促进能源结构调整。建立和完善能源安全储备制度。降低企业用电用气成本，阶段性降低非居民用气价格。

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